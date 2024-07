Bce resta “vigile”. Lagarde: “Atterraggio morbido non garantito”

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: 123RF La Presidente della BCE ripercorre l'ultimo anno di decisioni del Board

L’Eurozona sta vivendo un periodo di “cambiamenti profondi” caratterizzato dalla “mancanza di certezze” sul futuro, ma la Bce è riuscita comunque a “tracciare un percorso attraverso questa incertezza e ha fatto molta strada nella lotta contro l’inflazione“. E’ quanto affermato dalla Presidente Christine Lagarde, aprendo il Forum della BCE presso la banca centrale portoghese, a Sintra, avvertendo “il nostro lavoro non è finito, dobbiamo rimanere vigili”

“Le nostre decisioni sono riuscite a mantenere ancorate le aspettative di inflazione e si prevede che l’inflazione ritorni al 2% nell’ultima parte del prossimo anno”, ha ricordato Lagarde, dopo aver ricordato il faticoso percorso di rientro dell’inflazione nell’ultimo anno, culminata con la decisione di giugno di tagliare i tassi d’interesse. “Non ci fermeremo finché la partita non sarà vinta e l’inflazione non sarà tornata al 2%”, ha assicurato.

I rischi: shock ampi e persistenti

“In un tipico ciclo politico, quando le fluttuazioni sono guidate da shock moderati e di breve durata, le aspettative di inflazione solitamente non sono a rischio”, ha spiegato la Presidente, aggiungendo che, quando gli shock diventano “più ampi e persistenti”, “le aspettative di inflazione possono disancorarsi” e le banche centrali devono “reagire con forza” per evitare che l’inflazione superiore al target si consolidi.

Lagarde ha ricordato che in questo ciclo “gli shock sono stati abbastanza ampi da indurre molte famiglie a spostare la loro attenzione sull’inflazione” e l’impatto inflazionistico “rischiava di diventare endogenamente persistente” a causa del processo scaglionato di contrattazione salariale nell’area euro. “Pertanto, la politica monetaria doveva inviare un segnale forte sul fatto che non sarebbero stati tollerati superamenti permanenti dell’obiettivo di inflazione”

Il percorso intrapreso dalla BCE è quello giusto

Esaminato il percorso dei tassi intrapreso in questa occasione dalla BCE, Lagarde ha ammesso “comunicare il nostro impegno per raggiungere l’obiettivo non sarebbe stato sufficiente” e quindi “un’azione politica moderata sarebbe stata insufficiente”, ad esempio mantenendo i tassi al 2%.

“Quando abbiamo iniziato ad aumentare i tassi, sapevamo che eravamo lontani da dove dovevamo essere“, ha ammesso la numero uno dell’Eurotower, aggiungendo che occorreva “colmare il divario il più rapidamente possibile“.

“Quando i tassi ufficiali si sono spostati verso un territorio restrittivo – ha proseguito – la sfida si è spostata dall’agire rapidamente alla calibratura precisa del percorso” e questo ha richiesto di “adottare un approccio diverso rispetto al passato”.

“Abbiamo costruito un quadro per proteggerci da questa incertezza, combinando le proiezioni con i dati attuali sull’inflazione sottostante e sulla trasmissione monetaria”, ha spiegato Lagarde, aggiungendo “questo quadro ci ha aiutato ad affrontare le fasi di ‘inasprimento’ e ‘mantenimento’ del nostro ciclo politico e ci ha dato la fiducia necessaria per attuare un primo taglio dei tassi in occasione del nostro ultimo incontro politico”.

Il costo di una politica restrittiva

“Se da un lato il nostro percorso politico ha contribuito a domare l’inflazione, dall’altro ha anche frenato la crescita economica”, ha rilevato la Presidente, ricordando che “l’economia è rimasta stagnante per cinque trimestri consecutivi”.

La terza caratteristica specifica di questo ciclo indica che “considerata l’entità dello shock sull’inflazione, un ‘atterraggio morbido’ non è ancora garantito“. “Se guardiamo ai cicli storici dei tassi a partire dal 1970 – ha spiegato – possiamo vedere che quando le principali banche centrali alzavano i tassi di interesse mentre i prezzi dell’energia erano alti, i costi per l’economia erano solitamente piuttosto elevati”.

“Questo ciclo finora non ha seguito gli schemi del passato” – ha ribadito Lagarde – “l’inflazione ha raggiunto un picco molto più elevato rispetto ai precedenti atterraggi morbidi, ma ha anche decelerato più rapidamente” e “l’occupazione è cresciuta nonostante il rallentamento della crescita del PIL”.