xgenventure.com / IPA Federica Draghi, da figlia d’arte a top manager.

Federica Draghi non è solo una “figlia di”, nonostante suo padre Mario Draghi sia uno degli economisti più famosi al mondo, nonché ex presidente del consiglio italiano ed ex numero uno della Bce, fra mille altri titoli.

A soli due anni dalla fondazione, Xgen Venture Sgr S.p.A., la società di gestione del risparmio creata da Federica Draghi insieme a Paolo Fondarò e Thimoty Daniele Scarinci, ha chiuso il 2024 con il primo utile milionario.

Il bilancio di Xgen Venture Sgr

Il bilancio approvato mostra un utile netto di 1.122.389 euro, dunque in fortissima crescita rispetto ai 628.708 euro dell’anno precedente.

E il dato più significativo riguarda la raccolta complessiva di 174,2 milioni di euro raggiunta con il final closing del fondo principale “Xgen Venture Life Science Fund” e del fondo parallelo, formalizzato il 6 dicembre 2024. I capitali, provenienti in gran parte da investitori istituzionali e family office, sono destinati al finanziamento di startup e Pmi innovative nel settore biomedico, con focus su terapie avanzate, dispositivi medici e diagnostica.

Chi è Federica Draghi

Il settore biomedico, d’altra parte, è quello in cui Federica Draghi si destreggia, essendo laureata in Biologia alla Sapienza di Roma e avendo conseguito un dottorato in biochimica, seguito da un Master in Business Administration alla Columbia Business School di New York. Dopo gli studi, divenne ricercatrice a Cambridge e poi, nel 2006, venne assunta dalla società biotecnologica Genextra con sede a Milano. Questo fu il trampolino nel settore.

Il modello di investimento

Nel corso del 2024, il fondo ha effettuato quattro investimenti iniziali in società ad alto contenuto tecnologico:

Tes Pharma Srl (Italia);

Genespire Srl (Italia);

Protembis GmbH (Germania);

iOnctura Bv (Paesi Bassi).

Il minimo comune denominatore di queste realtà è stato quello di essere imprese early-stage con solide basi scientifiche e potenziale di crescita internazionale.

Xgen Venture Sgr, società in cui lavora la figlia di Mario Draghi, è controllata al 100% da Xgen Partners, società veicolo partecipata in quote paritetiche dai tre fondatori. Tornando ai compensi dei soci-manager, che ammontano complessivamente a 1,1 milioni di euro, 904.000 euro sono erogati direttamente dalla Sgr mentre 200.000 euro arrivano dalla holding di controllo.

Le commissioni nette incassate dalla società sono salite a 4.185.725 euro, rispetto ai 2,93 milioni del 2023, riflettendo l’incremento delle masse gestite e il successo della strategia d’investimento.

La società si presenta come una Sgr, (Società di Gestione del Risparmio). È stata fondata nel 2021 dal precedente team di Genextra, con oltre 15 anni di attività alle spalle e una significativa esperienza nel processo di startup, nella scoperta e nello sviluppo di soluzioni innovative per bisogni medici altamente insoddisfatti. Il fondo Xgen Venture Life Science Fund è stato lanciato alla fine del 2022 e continua a fornire consulenza al consiglio di amministrazione di Genextra per la gestione del suo portafoglio.

Credito fiscale

Nel bilancio emerge anche un credito d’imposta di 54.251 euro vantato da Xgen Partners nei confronti dell’Erario, a causa di versamenti in eccesso relativi a Ires e Irap nel 2024, che verranno portati in compensazione nel 2025. Secondo le stime, anche il 2025 potrebbe portare ad ottimi risultati.