Si riunirà oggi il Consiglio dei Ministri per esaminare diversi provvedimenti: tra i principali, il rischio sismico nei Campi Flegrei, le infrastrutture e le criptovalute

Fonte: ANSA Consiglio dei Ministri, oggi si parlerà di autostrade, cripto-valute e Campi Flegrei

Oggi, 24 giugno 2024, alle ore 11.45, si terrà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, convocato per esaminare un ordine del giorno di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale e lo sviluppo economico del paese.

Tra questi, si analizzeranno le misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, disposizioni per infrastrutture e investimenti strategici, e norme per il processo penale.

Verrà inoltre esaminato un disegno di legge relativo ai lavoratori frontalieri e un decreto legislativo per l’adeguamento alle normative europee sui mercati delle cripto-attività. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza nazionale, l’efficienza del sistema giudiziario, e a regolamentare il settore delle criptovalute conformemente alle disposizioni previste dall’Unione Europea.

Migliorare l’accesso burocratico per le ristrutturazioni

Tra i principali temi trattati, il governo ha adottato nuove misure relative alla semplificazione edilizia e urbanistica, con l’obiettivo di rispondere al crescente fabbisogno abitativo e di supportare il recupero del patrimonio edilizio esistente, riducendo al contempo il consumo del suolo. Queste misure mirano a snellire le procedure burocratiche e a facilitare l’accesso ai fondi per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici.

I piani per le concessioni autostradali in scadenza

Il governo ha deciso di adottare misure significative per migliorare la sicurezza delle infrastrutture autostradali in Italia. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria delle autostrade e aggiornamenti delle normative di sicurezza per prevenire incidenti e migliorare la qualità delle strade. Questi interventi mirano a garantire una maggiore sicurezza per gli automobilisti e a ridurre il rischio di incidenti legati alla cattiva manutenzione delle infrastrutture esistenti.

La regolamentazione delle criptovalute

Nel pacchetto di misure discusso dal Consiglio dei Ministri rientra anche la regolamentazione del settore delle criptovalute. Il governo intende introdurre nuove norme per controllare e monitorare le transazioni di criptovalute, garantendo una maggiore trasparenza e sicurezza. Queste nuove normative saranno fondamentali per contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite, assicurando al contempo un ambiente più sicuro per gli investitori e gli utenti di criptovalute.

Questo provvedimento, sottoposto a esame preliminare, coinvolge il Ministero degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, insieme al Ministero dell’Economia e Finanze, e mira a regolamentare in modo efficace il crescente settore delle cripto-attività, col fine di garantire conformità con le normative europee e migliorando la sicurezza del mercato finanziario nazionale.

Pacchetto Campi Flegrei

Uno degli interventi più urgenti riguarda i Campi Flegrei, l’area vulcanica a rischio situata nei pressi di Napoli e luogo di recenti eventi sismici. Il governo ha stanziato oltre 52 milioni di euro per attuare misure di prevenzione e mitigazione dei rischi sismici e vulcanici.

Verrà condotto uno studio dettagliato sulla vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, con l’obiettivo di identificare le strutture più a rischio e pianificare interventi di consolidamento. La Regione Campania, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, elaborerà un piano di comunicazione per informare la popolazione sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare.

Entro 90 giorni sarà sviluppato un piano speditivo di emergenza, basato su conoscenze aggiornate sulla pericolosità sismica e vulcanica, per garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di crisi. Verranno eseguiti interventi straordinari per ridurre il rischio sismico sugli edifici pubblici, migliorando la resistenza strutturale e aumentando la sicurezza dei cittadini.