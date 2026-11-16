Il Black Friday è alle porte e le rate tentano: dal saldo al debito invisibile, le regole per non indebitarsi con Klarna, Scalapay e PayPal.

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock Black Friday

La corsa al Black Friday è colma di piccoli e grandi sconti. Un discorso che va ormai oltre Amazon, dal momento che coinvolge qualsiasi altra realtà commerciale. Tutti (o quasi) lanciano promozioni ed è possibile approfittarne già prima del famoso “venerdì nero”.

Non sempre però gli sconti arrivano nel momento migliore, finanziariamente parlando. Per questo uno degli strumenti più sfruttati è il “buy now pay later”, ovvero il “compra ora e paga dopo”. La spesa viene suddivisa in più rate, così da non perdere il prezzo migliore pur non avendo al momento la liquidità per sostenerla per intero.

Questa strategia è ormai molto diffusa: secondo la Banca d’Italia, le famiglie italiane che ne fanno uso sono passate dal 4% del 2022 al 30% del 2025. Non sempre però si è consapevoli di cosa si accetta e in molti casi i tassi d’interesse vengono ignorati.

Proprio in questi giorni le regole cambiano: dal 20 novembre si applica la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori. Di colpo molti di questi servizi si ritrovano sotto la disciplina del credito al consumo. Rateizzare resta comodo (oltre che rischioso), ma ottenere il semaforo verde sarà meno scontato.

Black Friday, le date fino al Cyber Monday

Per quanto alcuni abbiano anticipato di molto gli sconti, il conto alla rovescia verso il Black Friday 2026 inizia lunedì 16 novembre. Molti negozi online e fisici avviano promozioni che proseguiranno fino alla fine del mese. Ormai da tempo, infatti, questa grande festa degli acquisti non dura soltanto un giorno.

Il vero Black Friday però resta uno solo: venerdì 27 novembre 2026. La data non è casuale e cade sempre il venerdì successivo al Ringraziamento americano. Il calendario si chiude poi con il Cyber Monday, previsto per lunedì 30 novembre e dedicato soprattutto agli sconti sull’elettronica.

Buy now pay later, cosa cambia per le rate

Non è difficile capire perché il “buy now pay later” sia diventato così diffuso. Continuiamo a sentire il bisogno di nuovi accessori, il costo della vita è alle stelle e il potere d’acquisto è fermo da anni. Le rate diventano così molto allettanti, considerando che per molti rinunciare all’acquisto è semplicemente impensabile.

Tutto ciò ha portato servizi come Klarna e Scalapay a essere integrati nella maggior parte degli e-commerce. Lo stesso vale per PayPal che, oltre al pagamento in tre rate a tasso zero, offre anche una rateizzazione più lunga con interessi.

Il 20 novembre 2026 è una data importante, perché termina l’esclusione di questi servizi dalle regole più severe del credito al consumo. La direttiva europea 2023/2225 è stata recepita in Italia con un decreto legislativo e il “Bnpl” viene così ricondotto a pieno titolo nel credito al consumo.

Ciò vuol dire più tutele per i consumatori, dal momento che gli operatori dovranno:

valutare il merito creditizio prima di concedere la dilazione;

fornire informazioni precontrattuali chiare;

consentire di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni.

Significa però anche che non tutti gli acquisti d’impulso a rate andranno a buon fine in automatico, come accadeva prima.

Come non indebitarsi con le rate

“L’importo è minimo, magari quanto una pizza fuori: posso permettermelo”. Il problema è che quasi sempre le rate tendono ad accumularsi. Un mese dopo il primo acquisto (o anche prima) ci si lascia di nuovo tentare da un oggetto da avere assolutamente, e il conteggio aumenta.

Non è così insolito impegnare di colpo un quinto dello stipendio per svariati mesi. In molti, inoltre, continuano a cliccare senza verificare quanto stiano effettivamente pagando ogni mese, interessi compresi. Proviamo quindi a suggerire alcuni comportamenti sani per evitare il peggio.

La regola del saldo

Il primo consiglio è controintuitivo: si dovrebbe ricorrere ai pagamenti a rate soltanto per acquisti che si potrebbero pagare subito per intero. La rateizzazione dovrebbe aiutare a gestire meglio la liquidità, non ad acquistare al di sopra dei propri mezzi. Un discorso che vale soprattutto se le rate sono a tasso zero. Se invece prevedono interessi, come nel caso di Cofidis su Amazon, conviene fare due conti e capire se ne valga davvero la pena.

Detto ciò, se un acquisto non è sostenibile in un’unica soluzione, difficilmente lo sarà diviso in tre rate. Va considerato anche il calendario: le rate del Black Friday si sommano alle spese di dicembre e gennaio, mesi già pesanti per il bilancio familiare tra Natale, Capodanno ed eventuali viaggi.

In questi casi può aiutare lasciare il prodotto nel carrello per qualche ora (la regola ne indica 24). Se dopo un giorno lo si ritiene ancora necessario, il rischio di un acquisto d’impulso si riduce.

Il debito invisibile

Come detto, il rischio è quello di accumulare tante piccole rate. Quando queste sono divise su diverse app, si cade nel debito invisibile. Ogni applicazione mostra soltanto una porzione dei pagamenti da effettuare e si fa fatica a rendersi conto del totale.

Carta collegata e interessi

Un dettaglio spesso trascurato è lo strumento di pagamento collegato all’app. Se le rate vengono addebitate su una carta di credito, si rischia di sommare due forme di credito:

la rateizzazione;

il pagamento posticipato della carta.

Nel caso delle carte revolving, tutto ciò può comportare interessi elevati. Meglio collegare un conto o una carta di debito con fondi sufficienti. In ogni caso è fondamentale considerare gli interessi, cioè controllare il Taeg.

Ritardi, Crif e mutuo: cosa si rischia davvero

Saltare una rata può costare caro. Oltre alle eventuali penali, i ritardi ripetuti possono essere segnalati nei sistemi di informazioni creditizie, come quello gestito dal Crif. È un passaggio cruciale, perché le banche consultano proprio questi sistemi quando valutano un finanziamento.

Non molto tempo fa non pagare le rate di Klarna era diventato una moda sui social. Chi l’ha seguita rischia un’amara sorpresa quando avrà bisogno di un mutuo o di un altro prestito. Saldare il debito, inoltre, non cancella la segnalazione nell’immediato: a seconda della gravità del ritardo, può restare visibile fino a tre anni.