Non solo divani, Pasquale Natuzzi punta sulle case di lusso a Dubai

Fonte: IPA Pasquale Natuzzi e le Natuzzi Harmony Residences di Dubai

Dai divani alle case di lusso. Da Matera che gli diede i natali, a Dubai dove ha presentato il suo ultimo progetto a novembre 2024, passando dalla Puglia dove 65 anni fa iniziò l’avventura imprenditoriale agli Usa dove il talento venne riconosciuto a livello internazionale.

Pasquale Natuzzi, patron di Divani & Divani, si lancia nella sua nuova avventura, le Natuzzi Harmony Residences, un progetto residenziale situato nelle esclusive Dubai Islands.

Natuzzi Harmony Residences

In collaborazione con Peace Homes Development, società immobiliare del posto, Natuzzi ha presentato il primo complesso residenziale interamente ideato e arredato da un brand di design. Situate su una delle cinque isole artificiali emiratine, le Natuzzi Harmony Residences celebrano il matrimonio fra due modi di intendere la bellezza, ovvero la tradizione mediterranea e l’eleganza contemporanea di Dubai.

L’edificio ospita 50 appartamenti di lusso, sviluppandosi su 9 piani per una superficie totale di oltre 10.000 metri quadrati. Ogni spazio è progettato per manifestare il concetto di quiet luxury, quel lusso non esibito ma, al contrario, discreto che privilegia materiali pregiati, colori caldi e linee morbide. Talmente morbide che l’edificio, sia nel prospetto esterno che all’interno dei singoli appartamenti, non presenta spigoli: tutte le sporgenze sono state arrotondate, dalle ringhiere ai sanitari, dagli specchi al mobilio, dai tramezzi ai gradini interni. Il tutto con cromatismi che orbitano attorno alla morbida eleganza del color crema, uno di quei colori chiari con i quali, a suo tempo, un giovane Pasquale Natuzzi intese rivoluzionare il mercato dei divani: quando si cimentò nella produzione dei divani in pelle i colori a disposizione erano per lo più due, il nero e il marrone. Ispirato dai panorami pugliesi, dalle masserie e dai muri imbiancati di calce, Natuzzi inaugurò la stagione dei divani di pelle di colore chiaro.

Fonte: Ufficio stampa Natuzzi

Ma per tornare alle Natuzzi Harmony Residences, occorre ricordare che tutti gli appartamenti sono arredati con mobili e accessori Natuzzi Italia.

Personalizzazione degli interni

Si tratta di un’architettura che punta a ridefinire il concetto di armonia, con ampie vetrate a tutta altezza che inondano di luce naturale gli interni, esaltando un design che riflette un’estetica al contempo moderna e senza tempo. Ed è la luce naturale, al di là delle linee morbide e del colore, il principale elemento d’arredo delle Natuzzi Harmony Residences.

Fonte: Ufficio stampa Natuzzi

Il progetto include una gamma di servizi come piscina, palestra attrezzata, centro benessere, spazi dedicati ai bambini e sala cinema. Ma non si tratta di abitazioni prêt-à-porter: uno degli elementi distintivi delle Harmony Residences è l’altissimo livello di personalizzazione. Gli acquirenti possono infatti scegliere ogni dettaglio degli interni e degli arredi, creando ambienti che rispecchiano i loro gusti e le loro sensibilità.

Natuzzi Harmony Touch

Gli architetti e i designer dell’azienda hanno inteso dare corpo al Natuzzi Harmony Touch, la filosofia progettuale Natuzzi che punta a coniugare la funzionalità alla completa armonia.

Il progetto simboleggia, fra le altre cose, la capacità di un’azienda italiana di reinventarsi, abbracciando nuove sfide senza perdere le radici. Le Natuzzi Harmony Residences portano un’eleganza discreta e fuori dal tempo a Dubai, città simbolo dello sfarzo e degli eccessi che negli Anni ’20 del XXI secolo ricorda la vitalità di quella che fu la New York della seconda metà del Novecento.