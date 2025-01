Cosa sappiamo sulla nomina di Fabrizio Curcio come commissario alla ricostruzione per l’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Fonte: ansa Fabrizio Curcio, nuovo commissario per l'emergenza alluvione

Il Governo Meloni ha deciso di affidare a Fabrizio Curcio il delicato compito di guidare la ricostruzione nelle regioni colpite dall’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche nel maggio 2023.

La scelta di Curcio, professionista di lungo corso nel campo della protezione civile, è stata ufficializzata tramite una nota di Palazzo Chigi il 31 dicembre 2024, che ha sottolineato come la nomina sia il frutto di un confronto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e con le Regioni interessate, in particolare con la Regione Emilia-Romagna. Il nome di Curcio sarà proposto al prossimo Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Chi è Fabrizio Curcio, il nuovo Commissario alla ricostruzione per l’alluvione del 2023

La scelta di Fabrizio Curcio non è una novità, dato che l’ingegnere, classe 1966, ha accumulato una vasta esperienza nella gestione delle emergenze e nella direzione delle operazioni di soccorso in situazioni di crisi.

La sua carriera nel settore della protezione civile è iniziata nel 2007, quando è stato chiamato a dirigere la segreteria del Dipartimento della Protezione Civile sotto la guida di Guido Bertolaso. Curcio ha poi ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando capo del Dipartimento di Protezione Civile prima nel 2015 e poi di nuovo dal 2021 fino al luglio 2024, quando è stato sostituito dal nuovo capo Fabio Ciciliano.

Già in passato, Curcio ha affrontato numerose emergenze nazionali, inclusi i terremoti dell’Aquila (2009) e in Emilia (2012), oltre alla gestione del disastro ambientale causato dal naufragio della Costa Concordia. Questi eventi gli hanno conferito una solida reputazione come gestore di crisi e come professionista capace di affrontare situazioni complesse e urgenti, mettendo in campo strategie efficaci per il soccorso e la gestione dei danni.

Le reazioni alla nomina di Curcio

La notizia della sua nomina ha suscitato reazioni positive sia da parte dei governatori delle Regioni coinvolte che da altri esponenti politici. Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha espresso grande fiducia in Curcio, ricordando il suo fondamentale contributo durante l’emergenza alluvionale del 2023. “Sono convinto che grazie alle sue competenze, alla sua professionalità e alla nostra conoscenza del territorio, potremo segnare un passo nuovo nella ricostruzione”, ha affermato de Pascale, sottolineando come Curcio sia stato determinante anche durante le operazioni di salvataggio e di contenimento dei danni.

Anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha espresso apprezzamento per la nomina, augurando a Curcio un buon lavoro e ringraziando il generale Francesco Paolo Figliuolo per l’impegno profuso fino ad ora. “Il governo Meloni continua a dimostrare vicinanza e una risposta importante e concreta per i territori che in questi anni sono stati duramente colpiti dalle emergenze”, ha dichiarato Acquaroli, evidenziando l’imponente supporto messo in campo dal governo per la sicurezza delle aree fragili.

Il ruolo del Commissario Straordinario alla Ricostruzione

Il Commissario straordinario alla ricostruzione è una figura fondamentale in casi di emergenze nazionali, in quanto ha il compito di coordinare gli interventi per il ripristino delle infrastrutture e il sostegno alle persone danneggiate dal disastro.

Il nuovo commissario avrà il compito di mettere in atto il piano di ricostruzione, che include l’affrontare le problematiche legate alla gestione dei fondi pubblici, alla collaborazione con le amministrazioni locali e alla progettazione di interventi strutturali per la protezione del territorio dalle future calamità. La ricostruzione non riguarderà solo la parte fisica delle infrastrutture, ma dovrà anche concentrarsi sul recupero economico e sociale delle zone devastate, con particolare attenzione alle famiglie, alle imprese e alle attività agricole che sono state duramente colpite.

La nomina di Curcio arriva dopo che il generale Francesco Paolo Figliuolo ha concluso il suo mandato come commissario straordinario. Figliuolo aveva assunto il ruolo in un momento di grande difficoltà, facendo fronte a una situazione complessa e contribuendo a indirizzare le risorse verso la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza del territorio. Ora, con l’ingresso di Curcio, si apre una nuova fase della ricostruzione, che dovrà affrontare le sfide a lungo termine, tra cui la pianificazione di infrastrutture più sicure e la gestione delle risorse per sostenere la ripresa economica delle aree colpite.

Le sfide della ricostruzione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche sono enormi. Le inondazioni hanno causato danni materiali e immateriali, distruggendo case, scuole, ospedali, strade e ponti, ma anche colpendo pesantemente l’economia locale, in particolare il settore agricolo. A ciò si aggiunge la difficoltà di coordinare gli interventi tra il governo centrale, le Regioni e le amministrazioni locali, e la necessità di garantire che i fondi vengano utilizzati in modo efficiente e trasparente.

Il compito di Curcio sarà proprio quello di gestire tutte queste difficoltà, cercando di mettere in atto una strategia di ricostruzione che sia non solo rapida ma anche sostenibile nel lungo periodo.