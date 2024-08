Il favoloso patrimonio di Alain Delon non verrà diviso in parti uguali fra i tre eredi: la figlia Anouchka ne otterrà il 50% mentre Anthony e Alain Jr ne incasseranno il 25% ciascuno

Alain Delon è morto a 88 anni lasciando un patrimonio milionario: le stime parlano di una fortuna pari ad almeno 200 milioni di euro, fra conti correnti, collezioni d’arte, immobili e partecipazioni societarie. Negli ultimi anni i media francesi hanno attribuito all’attore una patrimonio nettamente superiore, pari a 300 milioni di euro, ma una recente inchiesta ha giudicato sovrastimato tale importo.

Le vendite

L’attore possedeva una società in Svizzera chiamata Adid (Alain Delon International Distribution): un ex dirigente valuta l’azienda circa 15 milioni di euro in caso di vendita. Alcune licenze della società, riguardanti profumi e sigarette, sono già state vendute. Rimangono l’abbigliamento maschile e femminile, gli alcolici (champagne, cognac e birra) e i gioielli.

Negli ultimi anni è stata venduta parte della collezione d’arte: Alain Delon nel 2007 ha venduto quadri per un importo complessivo di 8,7 milioni. Nel 2012 ha venduto orologi per quasi 450.000 euro e nel 2014 ha ceduto la sua collezione di armi per 200.000 euro. Delon possedeva 72 armi e 3.000 munizioni. Nel 2026 la vendita della collezione di vini per 250.000 euro. Nello stesso anno l’attore de “Il Gattopardo” ha ceduto collezioni di statue per oltre 4 milioni di euro.

I diritti sullo sfruttamento dei suoi film, all’estero e in Francia, ammonterebbero a circa 200.000 euro all’anno.

“Ai miei figli preferisco lasciare soldi”, aveva spiegato il divo nel 2017, dicendo che odiava le “vendite postume”.

Gli immobili

Per quanto riguarda le proprietà immobiliari, si conoscono un appartamento stimato in 3 milioni di euro in Svizzera e una tenuta da 60 ettari valutata 5 milioni di euro a Douchy, nel Loiret: si tratta del domaine de la Brûlerie, proprietà storica che domina la valle di Ouanne e buen retiro dell’attore di “Rocco e i suoi fratelli”. Nel 2023 Delon ha venduto altri quadri per oltre 8 milioni di euro.

Queste sono le stime della rete televisiva francese Bfmtv che ha realizzato un’inchiesta sulle proprietà di Alain Delon.

Il testamento

Alain Delon lascia tre figli: i due maschi Anthony Delon e Alain Delon Jr e la femmina Anouchka Delon, la sua prediletta, alla quale è stato lasciato il 50% del patrimonio. Gli altri due figli, con i quali l’attore ebbe rapporti tormentati, prenderanno il 25% ciascuno del patrimonio.

I tre eredi sono riusciti a cacciare di casa Hiromi Rollin, l’ultima compagna di Alain Delon, una donna giapponese con la quale l’attore aveva avuto una lunga relazione. Fra i figli e la donna fu vera e propria guerra: gli eredi la accusarono di “circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale”. Delon venne posto sotto tutela giudiziaria, anche se parlando con gli inquirenti disse di avere con la giapponese una relazione che andava avanti da 33 anni. Parlò di una “forma di amore” e di un “rapporto con alti e bassi”, prima “professionale”, poi divenuto “intimo” per poi ridiventare “professionale”. Ora che c’è da spartirsi l’eredità milionaria di Alain Delon la guerra potrebbe riaprirsi.

Ma una guerra reale fra gli eredi si tenne negli ultimi anni della vita dell’attore, quando Anouchka premeva per far curare il padre in Svizzera e i due figli maschi erano di parere contrario.