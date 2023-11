Serie A 2024-24, come cambiano gli orari: calendario stravolto

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA L'Inter festeggia un gol nel derby contro il Milan

Si continua a guadare con sorpresa e interesse al futuro prossimo del calcio in Italia. I tifosi non possono che chiedersi come sarà la stagione 2024-25, così come le prossime. Sono in atto svariati cambiamenti, alcuni ormai certi e altri in fase di definizione. Si ha la netta sensazione che il sistema voglia adeguarsi al cambio dei tempi ma, in nome di maggiori guadagni, sembrano sempre meno prese in considerazione le necessità del pubblico.

Il riferimento va almeno a quello italiano, dal momento i nuovi orari paiono strizzare l’occhio ai fan stranieri. Non è un caso, infatti, che il nuovo annuncio relativo al calendario della serie A giunga poco dopo l’accordo trovato per i diritti di trasmissione all’estero (in Cina si registra un fuso orario di 7 ore rispetto all’Italia, dunque eventuali tifosi potrebbero apprezzare i big match alle 19.30, mentre da noi sono trasmessi alle 12.30).

Nuovo calendario per i big match

Inutile dire che l’attrattiva maggiore della serie A, così come per gli altri campionati, sia rappresentata dai big match. Parliamo dunque di gare tra squadre in lotta per l’alta classifica, che sia lo scudetto o anche un piazzamento in Champions League.

L’ideale sarebbe dunque avere uno scontro interessante di vertice a settimana, così da garantirsi almeno un notevole picco. Generalmente, sfide di questo calibro si disputavano la sera, alle 20.45. Ciò accade ancora, in molti casi, ma le gare a rischio scontri hanno spinto a differenziare gli orari. È il caso del derby di Roma, ad esempio, che da un po’ di anni si gioca nel pomeriggio, per facilitare la gestione della sicurezza, evitando che il buio favorisca i malintenzionati.

Dalla stagione 2024-25, però, Sky e DAZN, che hanno confermato i diritti della serie A per il ciclo 2024-29, trasmetteranno alcuni big match alle ore 12.30 e alle ore 15.00 di domenica. Due per ogni slot, mai in contemporanea, spalmati nel corso dell’anno. La notizia è stata lanciata dal Corriere dello Sport e ha preso in contropiede i tifosi. Al di là di una questione d’abitudine e di atmosfera, dubbi permangono sul fronte organizzativo, soprattutto nelle grandi città turistiche. Un big match alle 12.30 di domenica a Napoli o Roma, ad esempio, in pieno maggio, potrebbe generare un bel po’ di problematiche di ordine pubblico.

Serie A, diritti TV all’estero

Come detto, tutto come prima sul fronte diritti TV. A DAZN resta la totalità del pacchetto, mentre Sky prosegue secondo la propria strategia aziendale. Sono tre i match settimanali trasmessi su decoder e NOW, insieme con Champions, Europa League e Conference, per poter seguire tutte le italiane e non solo all’estero.

I club sono stati però chiamati anche a decidere in merito al pacchetto diritti oltre i confini italiani. Il tutto è avvenuto in videconferenza ed è stato trovato un accordo per Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana in alcuni Paesi d’Europa: Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Albania, Kosovo, Israele e Paesi Bassi.

Quanto assegnato ha un valore di 20 milioni di euro annui, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza. Nel corso delle prossime settimane si proseguirà alla trattativa per i diritti negli altri Paesi, sia europei che extraeuropei.