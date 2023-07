Serie A 2023/24, calendario subito duro: quando i big match

Fonte: ANSA Il Napoli festeggia lo scudetto

Neanche il tempo di vedere la fine dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli che la Serie A è pronta a ripartire. Lo farà nel weekend del 19-20 agosto, con il via al campionato 2023/24 che metterà subito le big di fronte a sfide importanti per capire, sin da subito, chi potrà puntare con forza all’ambito sogno tricolore e chi, invece, sarà costretto a rincorrere. Sarà ancora Napoli o per il quinto anno consecutivo i tifosi italiani festeggeranno a maggio un campione diverso?

Il calendario della stagione 2023/24

Per saperlo bisogna attendere, perché il campionato di Serie A ha appena preso forma con il sorteggio del calendario avvenuto mercoledì 5 luglio 2023 e con l’avvio della stagione fissato, come detto, il 20 agosto. Ancora un mese e mezzo, dunque, per le 20 di A per rinforzarsi e farsi trovare pronti all’esordio, con le prime squadre che in queste settimane si stanno ritrovando dopo le meritate vacanze per preparare al meglio la stagione che verrà e che porterà anche a Euro 2024.

Un calendario che, come già capitato l’anno scorso, è asimmetrico, ovvero le giornate d’andata non corrispondono a quelle di ritorno e tante sono le variabili da prendere in considerazione. La prima, che subito si nota, è la mancanza di big match nelle prime due giornate, che insieme alla terza per ragioni climatiche si disputeranno tutte la sera, con match in programma alle 18.30 o alle 20.45.

Ed ecco allora che, in attesa di conoscere gli anticipi e i posticipi, la certezza è che all’inizio ci sarà la sfida tra campioni, Napoli e Frosinone. Da una parte, infatti, i campioni d’Italia in carica, dall’altro i ciociari che dopo aver vinto il campionato di B si ripresentano nella massima serie ospitando proprio gli azzurri scudettati. Inizio relativamente soft anche per Lazio e Roma che sfideranno in trasferta il Lecce e all’Olimpico la Salernitana, gara in cui esordirà la nuova divisa dei giallorossi firmata Adidas. Per l’Inter sarà esordio da derby a San Siro contro il Monza mentre il Milan andrà a Bologna. La Juventus, infine, sarà chiamata all’esordio a Udine contro i friulani.

Dalla terza, però, si fa sul serio con Napoli-Lazio, Inter-Fiorentina e Roma-Milan, mentre alla quarta sarà subito derby della Madonnina con i nerazzurri che ospiteranno i cugini rossoneri nell’ennesima sfida del 2023, la prima della nuova stagione. Ci sarà anche spazio per Juventus-Lazio nella stessa giornata, mentre alla settimana i biancocelesti faranno visita al Milan.

I big match del 2023/24

Ma quando saranno le partite di cartello? Carta e penna alla mano, spulciando il calendario ecco che vengono fuori le sfide più interessanti giornata dopo giornata (in grassetto i derby)

3ª giornata: Napoli-Lazio, Roma-Milan;

4ª giornata: Inter-Milan , Juventus-Lazio;

, Juventus-Lazio; 7ª giornata: Milan-Lazio;

8ª giornata: Juventus-Torino ;

; 9ª giornata: Milan-Juventus;

10ª giornata: Napoli-Milan, Inter-Roma;

12ª giornata: Lazio-Roma ;

; 13ª giornata: Juventus-Inter;

14ª giornata: Napoli-Inter;

15ª giornata: Juventus-Napoli;

16ª giornata: Lazio-Inter;

17ª giornata: Roma-Napoli;

18ª giornata: Juventus-Roma.

Nel girone di ritorno invece, col calendario sfalzato rispetto all’andata, diverse sono le giornate che regaleranno parecchie emozioni. E attenzione al finale, perché nelle ultime cinque giornate potrebbero arrivare sfide scudetto non da poco.