Conviene comprare oro adesso, o meglio aspettare?

L’oro è un bene rifugio fra i più gettonati di ogni tempo e può rappresentare un’intelligente opzione per diversificare gli investimenti e per mettere al sicuro parte del patrimonio dall’inflazione galoppante e dalle incertezze economiche.

Perché comprare oro?

Chi compra oro lo fa perché offre meno rischi rispetto ad altri investimenti finanziari come le azioni o le obbligazioni. L’attrattiva dell’oro come bene rifugio aumenta tradizionalmente con il complicarsi di condizioni economiche, nazionali o internazionali, che potrebbero portare il denaro a svalutarsi. Ciò è dovuto al fatto che l’oro ha una lunga storia di valore e, a differenza di altre valute o investimenti, non può essere stampato o creato artificialmente.

Ma non è tutto oro quello che luccica: le plusvalenze derivanti dalla vendita di oro da investimento sono pari al 26%. Questo significa che comprando 10.000 euro di oro oggi e rivendendolo, ad esempio, a 11.000 euro fra un anno, la quota eccedente il prezzo d’acquisto (ovvero la plusvalenza di 1.000 euro) verrebbe tassata al 26%. In questo esempio agli 11.000 euro dovremmo dunque sottrarre 260 euro. Il nostro guadagno, tirate le somme: 740 euro.

Ciò detto, le domande alle quali rispondere sono due: conviene investire in oro adesso? E, se sì, che tipo di oro conviene comprare?

Quanto costa l’oro al grammo e cosa influisce sulle quotazioni

Che tipo di oro esiste

Prima di tutto occorre ricordarsi che l’oro, a differenza di altre fonti di investimento, non produce interessi o dividendi. Quindi, non è un investimento che genera reddito passivo. Chi voglia investire in oro ha diverse opzioni.

Ecco cosa può essere comprato:

oro fisico , ovvero acquisto di monete o lingotti d’oro: può essere fatto tramite venditori di metalli preziosi o banche che offrono l’oro come opzione di investimento. È importante notare che l’acquisto di oro fisico comporta spese aggiuntive per la conservazione e l’assicurazione. Chi voglia tenere oro fisico in casa, poi, si espone a rischi di furti e aggressioni;

, ovvero acquisto di monete o lingotti d’oro: può essere fatto tramite venditori di metalli preziosi o banche che offrono l’oro come opzione di investimento. È importante notare che l’acquisto di oro fisico comporta per la conservazione e l’assicurazione. Chi voglia tenere oro fisico in casa, poi, si espone a rischi di furti e aggressioni; ETF oro : gli Exchange Traded Fund (ETF) sono fondi negoziati in borsa che investono in oro fisico o in aziende che estraggono o producono oro. Gli ETF sono un’opzione più conveniente e meno rischiosa rispetto all’acquisto di oro fisico, ma possono comportare costi di gestione e commissioni;

: gli Exchange Traded Fund (ETF) sono che investono in oro fisico o in aziende che estraggono o producono oro. Gli ETF sono un’opzione più conveniente e meno rischiosa rispetto all’acquisto di oro fisico, ma possono comportare costi di gestione e commissioni; futures sull’oro : i futures sull’oro sono contratti che consentono di acquistare o vendere oro a un prezzo stabilito in una data futura. Questi contratti possono essere negoziati su borse valori, ma comportano un alto livello di rischio e richiedono una conoscenza approfondita del mercato;

: i futures sull’oro sono contratti che consentono di acquistare o vendere oro a un prezzo stabilito in una data futura. Questi contratti possono essere negoziati su borse valori, ma comportano un alto livello di rischio e richiedono una conoscenza approfondita del mercato; azioni di aziende minerarie aurifere: le azioni di aziende che estraggono o producono oro possono offrire un’esposizione indiretta all’oro. Queste azioni sono soggette a fluttuazioni del prezzo dell’oro e ad altri rischi associati all’attività mineraria.

Conviene comprare oro adesso?

Attualmente il prezzo dell’oro è ai suoi massimi dal 2014. La previsione sull’andamento del prezzo dell’oro è una scommessa legata a molte variabili: la domanda e l’offerta, l’andamento dell’economia globale e le fluttuazioni dei tassi di interesse. In generale acquistare oro va considerato un investimento di lungo periodo, per cui se anche i prezzi dovessero scendere nel breve periodo, in un periodo sufficientemente lungo l’oro tornerebbe ad apprezzarsi seguendo le oscillazioni del mercato. E salvando dalla svalutazione la moneta. Nel caso in cui la situazione internazionale, già gravissima per via degli strascichi della pandemia e della guerra in Ucraina, dovesse aggravarsi ulteriormente, il prezzo dell’oro continuerebbe a salire.