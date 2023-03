Bonus box auto, ecco chi ne può usufruire nel 2023

Tra i tanti bonus dedicati alla casa ce n’è uno che potrebbe far comodo a tanti italiani. Quante volte, ritornando a casa dopo una giornata di lavoro avete impiegato svariati minuti per trovare parcheggio e quante volte vi siete innervositi non riuscendo a trovare un posto per l’auto? In queste occasioni si pensa sempre, con tanta invidia, alla fortuna di chi ha un box auto. Ed è proprio il garage dedicato alle quattro e due ruote che è protagonista di un bonus nel 2023 che permette di detratte il 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione del box stesso.

Box auto 2023, cosa prevede

Il bonus sui box auto 2023 non è altro che una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di un box auto entro un importo di spesa definito. La cifra stimata della spesa consta in un massimo di 96.000 euro e spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione)

per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Rientrano nel bonus box auto anche riparazioni e sostituzione di parti e/o elementi con caratteristiche diverse da quelle presenti su box già esistenti. Ma attenzione: non si può usufruire delle detrazioni nei casi di spese sostenute per opere di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione della serranda con un’altra identica. Rientra invece nella detrazione l’installazione una serranda blindata al proprio box auto, dunque un intervento che migliora la struttura del box auto stesso (qui vi abbiamo parlato delle case green e dei costi sul mercato).

Nello specifico, poi, le detrazioni box auto 2023 valgono per:

box auto interrati o fuori terra;

posti auto coperti o scoperti:

garage.

In ogni caso il requisito fondamentale per ottenere la detrazione è la pertinenza, intesa come cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

Bonus box auto 2023, cifre e richieste

Ma chi può usufruire di questo bonus? La detrazione spetta, ovviamente, a chi ha sostenuto la spesa entro i limiti citati, ma anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. Fermo restando che la detrazione per la costruzione di nuovi box spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che devono sempre essere documentate dal pagamento tramite strumenti tracciabili, si può godere del bonus del 50% per lavori per un importo massimo detraibile di 96.000 euro per ogni unità immobiliare e la detrazione viene effettuata in 10 rate annuali di pari importo (qui vi abbiamo parlato dei nuovi bonus legati al decreto bollette).

Dunque per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto 2023, il proprietario deve avere i seguenti documenti:

atto di acquisto o preliminare di vendita registrato da cui risulti la pertinenzialità;

registrato da cui risulti la pertinenzialità; dichiarazione del costruttore che riporta i costi di costruzione;

bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Non rientrano invece nei pagamenti accettati per il bonus:

Bancomat;

assegni;

carte di credito:

carte ricaricabili;

contanti.