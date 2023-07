Arriva il caldo, super offerte Amazon per rinfrescare casa

Fonte: ANSA Un termometro di una farmacia, con lo sfondo della sacra Sindone

Sono giorni di caldo rovente in Italia, con l’estate che entra nel vivo e le temperature che schizzeranno oltre i 35 gradi in diverse città della Penisola. Da Nord a Sud, infatti, milioni di italiani sono rassegnati a vivere giornate boccheggianti nella morsa del caldo africano che, secondo quanto riferito dai meteorologi, è destinato a farci compagnia per una settimana.

Italia nella morsa del caldo africano

Il meteo parla chiaro agli italiani, senza possibilità o margini di errore. La prossima settimana, infatti, sarà una delle più calde degli ultimi mesi, con temperature previste sui 35-37 gradi in pianura al Nord, fino a 38 al Centro e addirittura oltre i 40 al Sud.

La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì 12 luglio quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45 gradi, se non oltre. E in questo senso trema il record assoluto di temperatura massima registrata in Italia, con i 48,8°C registrati nell’agosto 2021 in provincia di Siracusa che potrebbero essere superati. Infatti si rischia di battere un valore ritenuto quasi inarrivabile solo fino a pochi anni fa.

Nel corso delle ore notturne poi non andrà certamente meglio, anzi, le notti saranno tropicali e ciò significa umidità alle stelle, con afa pronta a rendere le ore serali insonni per gli italiani, e valori che non scenderanno al di sotto dei 22/23 gradi su gran parte del Paese. In meteorologia, infatti, si parla di notti tropicali quando le temperature minime non scendono mai sotto i 20 gradi.

Da giovedì 13 luglio l’alta pressione perderà un po’ della sua forza al Nord, con l’ingresso di correnti d’aria più instabili in quota pilotate da una depressione centrata sulle Isole britanniche potrebbe fungere da innesco per lo scoppio di qualche forte temporale specie sulla Lombardia e poi sul Triveneto. Uno stacco dal caldo afoso e boccheggiante che è pronto a mettere a dura prova gli italiani, soprattutto quelli che resteranno in città e che ancora dovranno aspettare diverse settimane prima di andare in ferie al mare.

