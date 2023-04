Appesantiti dopo Pasqua? Come rimettersi in forma (risparmiando)

L’antifona si ripropone ogni anno con la stessa puntualità di un orologio svizzero: dopo i giorni di Pasqua in cui il clima di festa spinge gli italiani a dimenticare l’equilibrio a tavola, dal martedì successivo alla Pasquetta – con l’eccezione degli studenti, che possono godere di alcuni giorni in più di vacanza prima del ritorno a scuola – ecco che il pensiero di grandi e piccini torna ad essere quello della dieta: in particolare, chi deve prestare maggior attenzione sono le persone un po’ più avanti con l’età.

Accade sempre così: tra i pranzi con i parenti e le cene con gli amici (il tutto intervallato da una serie infinita di brindisi e aperitivi di ogni genere), ci si abbuffa con ogni ben di Dio, per poi sentirsi puntualmente gonfi e appesantiti: ed è in questa fase, con il ritorno alla normalità e la ripresa delle giornate lavorative, che si sente l’esigenza di porre rimedio ai bagordi compiuti.

Il segreto per rimettersi in forma dopo le feste di Pasqua: tutti i consigli per ritrovare l’equilibrio

Sappiamo tutti quanto sia difficile rinunciare ad un pezzo di cioccolato o ad una fetta della classica colomba (nonostante nei negozi e nei supermercati i prezzi siano tornati a salire con l’aumento costante dell’inflazione). Eppure, tanto per il periodo di Pasqua quanto per quello di Natale, il consiglio di medici e nutrizionisti è sempre lo stesso: non occorre rinunciare in toto all’assunzione dei cibi più ambiti, ma è sempre bene mantenere una stabilità, evitando di abbuffarsi senza un ritegno. Il segreto sta tutto in questa semplice regola: mangiare ogni cosa ma con giudizio.

Accanto a questi semplici ma importanti consigli per il comportamento alimentare, l’altro elemento che può aiutare a non provare malessere dopo le giornate di festa è quello di ricorrere all’attività sportiva. Anche in questo caso non occorre programmare lunghissime maratone sotto il sole o sessioni di palestra senza fine (che finiscono solo per danneggiare ulteriormente la salute): la chiave per fare la cosa giusta è quella di darsi un metodo di allenamento costante e continuo, tanto nella fase più dinamica (ossia quella della corsa), quanto in quella più statica e mirata (con l’utilizzo degli strumenti come i macchinari per l’aerobica e il sollevamento pesi).

Dieta abbandonata durante le feste? Le migliori attrezzature da casa per allenarsi e ritrovare la linea

Per chi desidera bruciare i grassi in eccesso, la raccomandazione più comune è quella di iniziare a praticare ogni giorno una corsetta leggera: secondo le indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) bastano anche solo 30 minuti di attività motoria quotidiana per riscontrare grandi benefici in breve tempo. Se non si vuole uscire di casa, la soluzione migliore è quella di ricorrere al tapis roulant elettrico pieghevole dell’azienda You Move, acquistabile su Amazon ad un prezzo davvero scontato.

Sempre su Amazon, gli amanti della palestra potranno smaltire liquidi e tossine accumulati durante il weekend di Pasqua ordinando l’attrezzatura multifunzionale della Klar Fit, la più venduta della sua categoria per le molte funzionalità presenti e il poco spazio occupato.

