I fornelli a gas sono pericolosi per la salute?

L’utilizzo prolungato dei fornelli a gas non fa male solo al portafogli, ma potrebbe rappresentare un pericolo anche per la nostra salute. È quanto sostiene un nuovo rapporto del gruppo no-profit per l’efficienza energetica CLASP e dell’European Public Health Alliance (PHA) che, con il contributo tecnico dell’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (TNO), hanno condotto uno studio sull’impatto della cottura a gas sulla salute e sull’ambiente.

Ma quali sono i rischi reali rappresentati da forni, piani cottura e fornelli?

Secondo gli scienziati, la cottura a gas “in una tipica cucina senza ventilazione meccanica provoca un inquinamento da biossido di azoto (NO2) indoor superiore alle linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e agli standard dell’Ue sull’inquinamento atmosferico all’aperto più volte alla settimana durante tutto l’anno”. Il biossido di azoto non è però l’unica sostanza rilasciata: il rapporto evidenzia infatti che “i piani cottura a gas rilasciano anche monossido di carbonio (CO), particelle ultra sottili e altri inquinanti che possono causare gravi effetti sulla salute, in particolare nei bambini” (altri prodotti segnalati per salmonella e listeria: i lotti contaminati).

Queste sostanza possono causare malattie respiratorie, cardiovascolari, cancro e altre gravi patologie. Nell’aprile 2022 un gruppo di ricercatori aveva pubblicato i risultati di uno studio effettuato su 5mila abitazioni per rilevare e analizzare le sostanze inquinanti presenti tra le mura domestiche. Nei locali dove erano presenti fornelli a gas, senza cappe aspiranti, è stata osservata una maggiore incidenza di persone con problemi respiratori e quantità più alte nel sangue dei marcatori associati a infiammazioni. Risultati molto simili sono stati registrati anche all’interno delle cucine professionali di alberghi e ristoranti.

Nelle ultime linee guida, l’OMS ha indicato 10 microgrammi di NO2 per metro cubo come limite oltre il quale la qualità dell’aria viene definita pericolosa. In una cucina si sviluppa una concentrazione di biossido di azoto molto più alta quando si utilizzano i fornelli a gas, ma è comunque difficile determinare se questa condizione abbia conseguenze concrete per la salute.

Le altre sostanze nocive per l’uomo

Oltre a NO2 e CO, nell’aria delle cucine di mezzo mondo (in Europa diffuse in particolare a Est) si riversano anche altre sostanze pericolose per l’uomo.

Monossido di azoto (NO) : uno dei gas principali derivanti dalla combustione e precursore dell’NO2, che però non è considerato dannoso nelle concentrazioni generate dalla cottura a gas. Per questo motivo non sono stati stabiliti valori soglia per il pubblico generale. Tuttavia, l’ozono (rilasciato da filtri al plasma o cappe aspiranti) può trasformare l’NO in NO2.

: uno dei gas principali derivanti dalla combustione e precursore dell’NO2, che però non è considerato dannoso nelle concentrazioni generate dalla cottura a gas. Per questo motivo non sono stati stabiliti valori soglia per il pubblico generale. Tuttavia, l’ozono (rilasciato da filtri al plasma o cappe aspiranti) può trasformare l’NO in NO2. Metano (CH4) : non pericoloso per la salute umana in basse concentrazioni, ma potente gas a effetto serra. Questo gas contribuisce alla formazione di ozono al livello del suolo, che è associato alla mortalità prematura.

: non pericoloso per la salute umana in basse concentrazioni, ma potente gas a effetto serra. Questo gas contribuisce alla formazione di ozono al livello del suolo, che è associato alla mortalità prematura. Particolato ultrafine (UFP) : un insieme particelle con un diametro minore o uguale a 100 nanometri (o 0,1 micrometri), piccolo al punto da entrare nell’organismo attraverso i polmoni, provocando infezioni.

: un insieme particelle con un diametro minore o uguale a 100 nanometri (o 0,1 micrometri), piccolo al punto da entrare nell’organismo attraverso i polmoni, provocando infezioni. Particolato (PM2.5): formato da particelle con un diametro fino a 2,5 micrometri, anch’esse abbastanza piccole da penetrare a fondo nei polmoni e anche nel sangue.

Usa verso l’abolizione delle cucine a gas?

Il dibattito sui rischi per la salute umana riguardanti le cotture a gas ha preso corpo negli Stati Uniti nelle ultime settimane, spingendo il presidente Joe Biden a dirsi pronto ad emanare un divieto nazionale. Uno scenario che tuttavia appare altamente improbabile, per non dire impossibile. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Richard Trumka, membro della Commissione che si occupa della sicurezza dei prodotti di largo consumo, secondo cui le cucine a gas “sono un pericolo nascosto, non escludiamo nessuna possibilità. I prodotti che non possono diventare sicuri possono essere vietati”.

