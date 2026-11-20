Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Le alleanze virtuose si rivelano di grande importanza per la salute. Così vale la pena di sottolineare che l’Unità Operativa di Genetica Medica dell’Irccs San Raffaele è la prima struttura in Italia ad adottare una nuova piattaforma dedicata alla ricerca di Roche. La strumentazione, basata sull’innovativa tecnologia di sequenziamento mediante espansione (SBX) del DNA, è in grado di eseguire il sequenziamento completo del genoma in poche ore. Nel mondo, sono nell’ordine di poche decine le macchine di questo tipo.

Cosa cambia

Con il sequenziamento mediante espansione (Sequencing by Expansion – SBX) si va avanti ancora oltre il progresso degli ultimi anni, che ha permesso passi avanti fondamentali. Attualmente, infatti, il sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing – NGS) ha trasformato la ricerca genomica, ampliando le conoscenze sui meccanismi genetici e molecolari alla base di numerose patologie complesse ad alto impatto sociale, e aprendo nuove prospettive per la medicina di precisione.

La piena valorizzazione di queste opportunità richiede tuttavia tecnologie sempre più accessibili, rapide e flessibili, capaci di rispondere alle diverse esigenze dei laboratori di ricerca. La nuova piattaforma è stata sviluppata per contribuire a superare alcune delle principali sfide del sequenziamento genomico, tra cui i costi elevati, i tempi di analisi e la limitata flessibilità nella gestione dei volumi.

Grazie alla tecnologia SBX (sequenziamento mediante espansione), la piattaforma combina accuratezza, velocità, scalabilità ed efficienza in termini di costi, consentendo ai laboratori di differenti dimensioni di modulare i flussi di lavoro in funzione delle proprie necessità e favorendo un utilizzo più efficiente delle risorse. La velocità, in particolare, consente di ridurre i tempi di sequenziamento da giorni a ore. Dalla presentazione della tecnologia SBX all’inizio del 2025, sono state testate numerose applicazioni di ricerca, tra cui il sequenziamento dell’intero genoma, dell’intero esoma ovvero l’insieme degli esoni, ossia le regioni del DNA che contengono le istruzioni per produrre le proteine, e il sequenziamento dell’RNA a singola cellula (mostra quali geni sono attivi in ogni singola cellula in un dato momento, misurando l’RNA prodotto) oltre alla metilazione, che nel DNA porta a “spegnere” o silenziare l’espressione di un gene senza modificare la sequenza del DNA stesso. Inoltre la piattaforma è progettata per analizzare numerosi campioni simultaneamente e dispone di un’architettura flessibile e scalabile, che si adatta a volumi di lavoro diversi.

Le prospettive per la ricerca

Le prospettive aperte dall’evoluzione della genomica assumono particolare rilievo negli Irccs, dove ricerca e attività clinica sono strettamente connesse. In questo contesto, il confronto con le nuove tecnologie permette di esplorarne il potenziale contributo al progresso scientifico e di valutarne le prospettive per la salute delle persone.

“Il futuro della genomica passa dalla capacità di trasformare le informazioni dell’intero genoma in una comprensione più profonda della salute e della malattia”

segnala Sabrina Giglio, Direttrice dell’Unità Operativa di Genetica Medica dell’Irccs Ospedale San Raffaele.

“Un’innovazione nel sequenziamento come quella portata dalla nuova piattaforma di Roche può espandere i quesiti che la ricerca è in grado di affrontare e aiutarci a comprendere meglio le patologie complesse. Guardiamo a un futuro in cui la genetica diventi un riferimento sempre più trasversale alle diverse discipline mediche e contribuisca a orientare il percorso di salute della persona, dalla prevenzione alla terapia. L’orizzonte è una medicina di precisione capace di riconoscere le differenze individuali e tradurre questa conoscenza in approcci sempre più personalizzati”.