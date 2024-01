Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di due lotti di tonno per un rischio chimico, richiamati per la presenza di istamina oltre il limite permesso

Fonte: ANSA Filetti di tonno ritirati dai supermercati per presenza di istamina oltre la norma

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato del filetto di tonno a marchio Oltremare, variante striata congelata, a causa del superamento dei limiti normativi consentiti di istamina. Sono stati identificati due lotti interessati. Si forniscono istruzioni su come agire nel caso in cui siano stati acquistati tali prodotti e si discutono i potenziali rischi nel caso di consumo del prodotto in questione.

I lotti interessati

Il 2 gennaio 2024, il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo di due lotti di filetto di tonno, dichiarati a rischio chimico a causa del superamento dei limiti normativi consentiti di istamina.

Le informazioni disponibili indicano che lo stabilimento responsabile è contrassegnato dal marchio 514 (India), e il prodotto è stato distribuito da Effegi Service Spa, un’azienda con sede nella provincia di Mantova, che utilizza il marchio Oltremare.

I lotti interessati sono i seguenti:

Numero di stabilimento: 514, Lotto: 3H05

Numero di stabilimento: 514, Lotto: 3H06

Il termine minimo di conservazione di questi prodotti è stabilito fino al mese di agosto 2025, indicando una scadenza oltre la quale non è garantita la qualità e la sicurezza del prodotto. Se hai effettuato l’acquisto di un articolo appartenente a uno dei lotti specificati, le autorità sanitarie consigliano vivamente di astenersi dal consumarne il contenuto. Questa precauzione è fondamentale per evitare possibili rischi per la salute associati alla presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti.

Per garantire la tua sicurezza, è fortemente raccomandato riportare immediatamente il prodotto al punto vendita presso il quale è stato originariamente acquistato. Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, ti invitiamo a richiedere la sostituzione del prodotto o, se preferisci, il rimborso completo dell’importo pagato. La tua salute è la massima priorità, e agire prontamente in conformità con queste indicazioni contribuirà a preservare il benessere generale della comunità e a garantire la corretta applicazione delle normative di sicurezza alimentare.

Cos’è l’istamina e i rischi per la salute

La sindrome sgombroide, o intossicazione da istamina, è un disturbo causato dalla decomposizione dell’amminoacido istidina, presente in specie ittiche come tonno, sgombro, sarde, sardine e acciughe, da cui deriva il nome della patologia. Questo processo di deterioramento e la produzione di istamina possono verificarsi in qualsiasi fase della filiera alimentare.

L’intossicazione si verifica quando il pesce viene conservato a temperature inadeguate, al di sopra dei 4 gradi, favorendo la crescita batterica e la produzione di istamina. Questo enzima, presente in alcune specie batteriche nell’intestino o nella pelle del pesce, scatena la sindrome sgombroide.

È importante notare che il deterioramento dell’alimento non è percepibile poiché la istamina è inodore e insapore. Se ingerita in grandi quantità, tuttavia, può causare una reazione allergica, manifestandosi come intossicazione alimentare.

L’istamina è naturalmente presente nel corpo umano e svolge un ruolo nella regolazione del sistema immunitario; tuttavia, quando è rilasciata in grandi quantità a causa del consumo di cibi deteriorati, può causare sintomi diversificati. La quantità di istamina necessaria per provocare effetti varia da persona a persona, influenzata da fattori come sensibilità individuale, peso corporeo, composizione del pasto, farmaci assunti e patologie.

I sintomi della sindrome sgombroide possono manifestarsi da pochi minuti a alcune ore dopo l’assunzione del cibo contaminato e includono:

Manifestazioni cutanee comuni: rash cutaneo, orticaria, edema facciale, prurito.

rash cutaneo, orticaria, edema facciale, prurito. Sintomi gastrointestinali: diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonfiore della bocca e della lingua.

diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonfiore della bocca e della lingua. Sintomi emodinamici: ipotensione, vertigini.

ipotensione, vertigini. Sintomi neurologici: mal di testa, palpitazioni, formicolio, disturbi alla visione, tremori, debolezza, sensazione di calore.

In caso di sospetta intossicazione da istamina, è consigliabile cercare immediatamente assistenza medica e evitare il consumo di cibi sospetti.