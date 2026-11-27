Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Flora urbana su misura per l’azione anti-inquinamento. Perché non sarebbe sufficiente solamente immettere verde sul territorio, ma per controllare meglio lo smog ed i potenziali effetti sulla salute umana sarebbe necessario selezionare specie arboree capaci di svolgere questa funzione.

A dire che non tutto il verde è uguale, almeno in questa chiave, è una ricerca apparsa su Science Advances, condotta dagli esperti dell’Università Jinan, in Cina, che hanno misurato la situazione a Pechino, con un tracciamento e successiva analisi della situazione e dei trend. Morale: piantare verde urbano non sarebbe di per sé una strategia sufficiente contro lo smog, dipende anche da cosa si mette nel terreno. Stando allo studio infatti ci sono essenze arboree capaci di rilasciare sostanze che, reagendo con gli inquinanti già presenti, possono accentuare la formazione di ozono a livello del suolo.

Cosa succede grazie al verde

Sia chiaro: il verde in città è una vera e proprio benedizione, anche perché gli alberi assorbono anidride carbonica e altri composti nocivi, restituiscono ossigeno e contribuiscono al comfort climatico urbano. Ma se si parla di creare nuove aree naturali, non bisogna dimenticare quando hanno osservato gli studiosi analizzando i BVOC (Biogenic Volatile Organic Compounds) emessi dagli alberi. Sostanze simili vengono prodotte anche da attività umane e si parla di AVOC (Anthropogenic Volatile Organic Compounds) legati per esempio a solventi, vernici e detergenti.

Attenzione: questi composti, interagendo con la luce solare e con gli ossidi di azoto, favoriscono la formazione di ozono troposferico. L’ozono a bassa quota è un gas tossico, associato a disturbi respiratori e cardiovascolari nonché a effetti sul sistema nervoso. Cosa potrebbe succedere quindi con i composti prodotti dal verde, visto che sul fronte delle attività umane la situazione è di molto migliorata. Ed è proprio in questo senso che gli esperti cinesi hanno condotto lo studio, tracciando in tempo reale il profilo chimico di quanto avvenuto a Pechino tra maggio e luglio 2021. L’analisi, durata cinque anni, ha portato a risultati significativi: pur rappresentando circa il 10% del totale dei VOC, i composti di origine biogenica sono risultati molto più reattivi di quelli antropogenici. In particolare, l’isoprene è emerso come il principale promotore della formazione di ozono.

Il ruolo dell’isoprene

La mappatura della flora urbana ha quindi rivelato che molte specie ampiamente utilizzate a Pechino, come salici e pioppi, sono grandi emettitrici di isoprene. Un confronto con diverse città europee — dove le specie dominanti in ambito urbano in genere non rilasciano isoprene in quantità rilevanti — conferma il quadro: i livelli di ozono risultano più contenuti rispetto a quelli osservati a Pechino.

Insomma: oggi non si deve rinunciare agli alberi che anzi debbono trovare sempre più spazio, e nemmeno si deve procedere a rimuovere esemplari esistenti di specie ad alto rilascio di isoprene. Ma sul fronte della pianificazione, questi dati possono essere di grande aiuto. Ed ecco quindi tre consigli che vengono dalla ricerca:

scegliere varietà a basso profilo di emissioni quando si progettano nuovi parchi o si sostituiscono alberi morti

valutare il contesto chimico-atmosferico locale

bilanciare i benefici del verde con il potenziale contributo alla formazione di ozono.

E via libera alle passeggiate

D’altro canto, avere a disposizione aree verdi per correre è passeggiare significa creare una vera e propria connessione con la natura che migliora il nostro benessere. Lo ricorda una ricerca coordinata da Amy McDonnell e David Strayer dell’Università dello Utah, apparsa su Scientific Reports. Lo studio rivela come passeggiare nella natura porti a benefici dimostrabili per il sistema nervoso, non correlati all’attività fisica ma proprio all’ambiente, visto che le stesse situazioni non paiono rivelarsi quando si cammina o magari si corre lungo le vie urbane.

Gli esperti americani hanno addirittura impiegato l’elettroencefalografia (EEG), che registra l’attività elettrica nel cervello con piccoli dischi attaccati al cuoio capelluto, per misurare la capacità di attenzione dei partecipanti. E sono arrivati a vedere che davvero, come conclude lo studio e come riporta una nota dell’ateneo, “una passeggiata nella natura potenzia alcuni processi di controllo esecutivo del cervello ben oltre i benefici associati all’esercizio fisico”.

Per giungere a questa conclusione, gli esperti hanno proposto a due gruppi di persone, una novantina in tutto, di fare una passeggiata di una quarantina di minuti: per metà, la camminata si è svolta in un bosco di alberi, per gli altri sull’asfalto della strada. All’inizio e alla fine del controllo si è fatta la rilevazione elettroencefalografica, previa somministrazione di test ripetuti tali da esaurire le riserve di attenzione dei partecipanti prima di eseguire un controllo su misura standardizzato scientificamente del parametro. Risultato: chi aveva camminato nella natura ha mostrato un miglioramento nell’attenzione esecutiva, mentre i passeggiatori in ambiente urbano no.

Quindi godiamo il verde, con un occhio alla salute. Sempre.