Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Trudeau vicino dimissioni: i motivi

Si fanno sempre più insistenti e concrete le voci che vogliono prossime alle dimissioni il primo ministro canadese Justin Trudeau. Le dimissioni, dopo nove anni come leader del partito, arrivano in un momento in cui i liberali risultano in grave crisi rispetto ai conservatori, molto probabilmente i vincitori delle prossime elezioni di ottobre. Festeggia Pierre Poilievre, leader conservatore e favorito, che nel frattempo sta già tastando il terreno per le politiche economiche in accordo con Donald Trump. La crisi dei dazi, causata da Trump, ha scosso il Canada, portando a duri scontri interni tra la ministra delle Finanze Freeland (che ha dato le dimissioni) e Trudeau.

Leadership a rischio: verso le dimissioni di Trudeau

L’elezione di Donald Trump ha gettato le basi per la crisi in Canada. Dopo l’addio della ministra delle Finanze, Justin Trudeau ora rischia di fare la stessa fine.

È una fonte anonima quella che racconta dello scontro interno al partito liberale. Secondo quanto riportato dai media canadesi, le dimissioni sarebbero dovute giungere già lunedì 6 gennaio. L’addio di Trudeau, però, non arriva al momento opportuno. Il partito liberale, infatti, nei sondaggi è dato sconfitto dai conservatori e un cambio di leadership potrebbe dare il colpo di grazia.

Non solo il partito deve affrontare nuove elezioni interne, ma il Paese tutto rischia di andare a elezioni anticipate di diversi mesi.

Se non ora, quando? Secondo la stessa fonte anonima che aveva segnalato la data del 6 gennaio, è possibile che le dimissioni arrivino prima della riunione di emergenza dei legislatori liberali prevista per l’8 gennaio 2025. Nel frattempo, di fronte ai sondaggi impietosi, parlamentari liberali hanno non solo esortato il premier a dimettersi, ma stanno anche prendendo le distanze dalle decisioni intraprese in merito alla guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Il ruolo di Donald Trump nella crisi in Canada

Lo scorso dicembre 2024 la ministra delle Finanze Chrystia Freeland si è dimessa dal ruolo. Nella lettera di dimissioni ha raccontato i motivi dietro la decisione, ovvero gli inconciliabili disaccordi su come affrontare la minaccia dei dazi da parte di Donald Trump. Quest’ultimo, infatti, ha minacciato il Canada di dazi del 25% sui beni esportati dal paese. Per evitarli, il confine tra i due Paesi doveva essere reso “più sicuro”.

Freeland ha accusato inoltre Trudeau di aver scelto la strada più costosa per affrontare il problema del nazionalismo economico aggressivo di Trump. Quest’ultimo ha risposto alla ministra delle Finanze, puntando un dito contro di lei e accusandola di avere un comportamento tossico e “non favorevole ad accordi vantaggiosi per i cittadini canadesi”.

Trudeau si trova solo e isolato, non soltanto dall’opposizione che chiede elezioni federali il prima possibile, ma anche da parte del suo stesso partito. Le mosse del primo ministro, come spiegano gli analisti politici ed economici canadesi, fanno apparire il Paese come fuori controllo, incapace di prendere decisioni per il bene dei cittadini e impaurito.

Chi può guadagnarci: Poilievre avanza

Che ci sia Donald Trump dietro la crisi politica ed economica canadese non ci sono quasi più dubbi, soprattutto perché arrivano forti critiche da ogni parte politica. Ma in questo clima teso e incerto, c’è anche chi, come il leader dell’opposizione Pierre Poilievre, vede un’opportunità.

Non è certo che il cambio di potere possa portare Trump a proporre una politica meno aggressiva, ma è evidente che Poilievre sta tastando il terreno per raggiungere questo obiettivo. Durante un’intervista, il leader dell’opposizione ha trattato il tema dei rapporti con gli Stati Uniti. Tra le diverse affermazioni, ha confermato di volere, in caso di vittoria, accelerare l’approvazione per la costruzione di raffinerie di petrolio, impianti di gas naturale liquefatto, impianti nucleari ed energia idroelettrica. Tutto questo per potersi mettere in una posizione di vantaggio rispetto agli Stati Uniti, i quali comprano il loro petrolio e gas con enormi sconti.

Secondo Poilievre, infatti, Donald Trump negozia in modo aggressivo perché gli piace vincere, ma non gli non importa se anche lo sfidante vince qualcosa. Da qui l’idea di Poilievre di venire a patti con Trump per ottenere l‘offerta più vantaggiosa per entrambi. “Posso finanziare una difesa militare e continentale più solida se ho più libero scambio con la più grande economia che il mondo abbia mai visto, e possiamo vincere entrambi”, ha detto.