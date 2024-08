Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

L’ex presidente Donald Trump ha da pochissimo annunciato di volersi ritirare da un dibattito previsto sulla rete televisiva statunitense Abc con la vicepresidente Kamala Harris (e ora in corsa per diventare presidente), previsto per settembre, preferendo invece un confronto su Fox News. Questa decisione rende sempre più improbabile che i due candidati si incontrino sul palco prima delle elezioni di novembre.

Nella giornata di ieri, in una serie di post su Truth Social, il candidato repubblicano ha dichiarato che il suo accordo per partecipare al dibattito del 10 settembre su Abc è stato “annullato” a causa del ritiro dalla corsa del Presidente democratico Joe Biden, avvenuto il mese scorso dopo una performance deludente nel loro primo dibattito.

Nuova proposta di dibattito su Fox News

Donald Trump ha affermato che parteciperà a un dibattito su Fox News il 4 settembre in Pennsylvania, con regole che ha descritto come “simili” a quelle del suo confronto con Biden, ma con un pubblico completo invece di uno studio quasi vuoto. Ha inoltre dichiarato che, se la Harris non accetterà la nuova rete e la nuova data, parteciperà a un “grande Town Hall” con Fox News.

La risposta di Kamala Harris

Michael Tyler, portavoce di Kamala Harris, ha risposto affermando che Trump “sta cercando di scappare e tirarsi indietro dal dibattito che aveva già concordato, correndo dritto verso Fox News per farsi salvare.” Non è ancora chiaro se la Abc trasformerà l’evento del 10 settembre in un town hall per Harris, in assenza di Trump. Tyler ha confermato che la Harris è impegnata a mantenere il suo impegno e apparirà “in un modo o nell’altro per cogliere l’opportunità di parlare a un pubblico nazionale in prima serata.”

Perché a Trump non piace la Abc

In un successivo post su Truth Social, Trump ha dichiarato, riguardo alla Harris: “La vedrò il 4 settembre o non la vedrò affatto”. Trump ha mostrato indecisione riguardo al dibattito con Harris sin dal suo ingresso nella corsa presidenziale. Aveva detto ai giornalisti di sentirsi obbligato a partecipare ai dibattiti ma ha anche affermato in un’intervista a Fox News che gli americani “già conoscono tutto” su entrambi i candidati.

Kamala Harris, dal canto suo, ha continuato a premere su Trump affinché mantenesse l’impegno preso quando Biden era ancora in gara. Sottolineando le critiche di Trump nei suoi confronti, la Harris lo ha sfidato da poco a “dirlo in faccia”.

Trump ha inoltre citato la sua causa legale contro la Abc News come “un conflitto di interesse” nella sua partecipazione al dibattito sulla rete. L’ex presidente ha intentato una causa contro la rete a marzo, in seguito a un’affermazione dell’anchor George Stephanopoulos secondo cui Trump era stato dichiarato “responsabile di stupro”. Una giuria di New York ha trovato Trump responsabile di aver abusato sessualmente della giornalista E. Jean Carroll, ma ha respinto la sua accusa di stupro.

Nonostante la causa, Trump aveva accettato, due mesi dopo averla presentata, di partecipare al dibattito del 10 settembre sulla Abc, oltre al dibattito del 27 giugno sulla Cnn che ha contribuito all’uscita di Biden dalla corsa.