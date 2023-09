Andrea Romano: la trasformazione da politico a opinionista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Andrea Romano è un giornalista, storico e politico, la cui carriera ha vissuto un’interessante evoluzione. Ha scritto per importanti testate, come L’Unità, Il Post e Il Sole 24 Ore, tra le altre, ma negli anni ’90 ha dato anche inizio alla sua carriera politica, che lo ha visto impegnato in differenti partiti, fino alla grande trasformazione avvenuta nel 2022.

Andrea Romano, tra stampa e politica

Il mondo politico ha sempre destato l’attenzione di Andrea Romano, come dimostra il fatto che sia stato direttore di Democratica, il giornale online del Partito Democratico. Ciò dopo la dismissione de L’Unità. Negli anni Novanta si è iscritto al Partito Democratico della Sinistra, affiancando Massimo D’Alema, che ha presieduto la fondazione Italianieuropei, di cui Romano è stato direttore dal 2005 al 2009.

Il suo impegno lo ha poi spinto, dal 2009 al 2013, alla direzione di Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo, per poi trovare spazio nel nuovo partito Scelta Civica, del premier al tempo uscente Mario Monti.

Ha sposato differenti battaglie, le quali la più recente è per la legalizzazione della cannabis. La campagna IoColtivo, però, ha creato reazioni contrastanti anche all’interno della stessa maggioranza. Il clima politico cambia radicalmente negli ultimi anni e nel 2022, candidato alla Camera nel collegio uninominale Toscana – 05, viene sconfitto dalla candidata dal centro destra, non riuscendo a ottenere la rielezione. È qui che ha luogo la sua nuova trasformazione. La politica è stata la sua casa per anni e, di colpo, è stato costretto a guardarla da spettatore, o per meglio dire da analista.

Nuova vita in televisione

La mancata rielezione nella sua Livorno, avvenuta in parte a sorpresa, lo ha tenuto fuori dalla Camera dei Deputati, e così di colpo Andrea Romano è apparso nel novero degli opinionisti Mediaset. Un passaggio tanto repentino quanto sorprendente, a dire il vero. Il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi gli ha aperto le porte dello studio di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio.

Stupisce non poco il contratto siglato con Mediaset, messo in evidenza dal quotidiano La Verità, considerando anche alcune sue posizioni, come sulla liberalizzazione della cannabis, in contrasto con il generale clima della rete.

Non è da escludere, però, che si apra per lui un nuovo capitolo lavorativo, fatto sempre più di studi televisivi. Tutto lascia pensare, infatti, come abbia scelto di seguire un po’ le orme di sua moglie, da tempo affermata opinionista, oltre che freelance per svariate testate. Si tratta di Sara Manfuso che, in maniera decisamente inaspettata, aveva scelto di prendere parte alla scorsa edizione del Grande Fratello. Una mossa a sorpresa anche questa.

Ad oggi è difficile pensare che Romano possa avere una nuova chance elettorale, quantomeno a livello nazionale. Come capitato ad altri, ha accettato la nuova fase della sua carriera. Detto ciò, prosegue il suo impegno in qualità di storico. È infatti ancora professore presso la nota Università di Roma Tor Vergata, dove attualmente opera presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, insegnando Storia del socialismo e del comunismo, Storia britannica e Storia dell’Europa contemporanea.