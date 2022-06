Bonus, in arrivo portale per le imprese: come funziona

Un portale dedicato agli imprenditori per sapere con meno burocrazia possibile se si ha diritto agli incentivi statali. Il Ministero dello sviluppo economico annuncia l’arrivo on line, il 2 giugno, di una piattaforma che aiuterà le aziende e professionisti a orientarsi con una modalità più accessibile e immediata tra i bonus e i contributi messi a disposizione dal governo. Il sito è uno dei tasselli fondamentali che rientrano in un più ampio progetto di riforma degli incentivi portato avanti dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Bonus, in arrivo portale per le imprese: la riforma degli incentivi

Su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e della ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, lo scorso 26 maggio è stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge che punta al riordino del sistema di agevolazioni e incentivi statali.

L’obiettivo fissato dal ministro dello sviluppo economico è quello di “migliorare l’efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, attraverso una ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica razionalizzazione delle misure agevolative”, come è scritto sul sito del Mise.

“L’approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia” ha dichiarato Giorgetti.

“Semplificazione, coordinamento e uniformità – prosegue il ministro – sono le condizioni alla base anche del nostro portale incentivi.gov. it che sarà operativo a partire dal 2 giugno. Uno strumento al servizio delle imprese e degli imprenditori che vogliono sviluppare un’idea e far crescere i loro progetti”.

La riforma degli incentivi si muove sul solco dei traguardi fissati dal Pnrr e della Legge di Bilancio 2022, “come la riduzione degli oneri per le imprese e la velocizzazione delle procedure amministrative per accedere alle agevolazioni”, seguendo come bussola il principio di semplificazione.

Nel disegno di legge, rendono note dal Mise, è previsto inoltre l’introduzione di “tecnologie gestionali innovative” per l’interoperabilità dei dati, così da prevenire “la duplicazione e la sovrapposizione degli interventi previsti”.

Bonus, in arrivo portale per le imprese: il sito con tutti incentivi

Tra i passaggi essenziali per il riordino di bonus e contributi statali per le aziende è compresa l’apertura di un sito online dedicato, che ha il compito di “facilitare la conoscenza da parte delle imprese degli strumenti disponibili, favorendo il potenziamento e una maggiore sinergia tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il portale”.

La piattaforma sviluppata dal Mise permetterà di raccogliere in modo organico e completo bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazione di interesse, agevolazioni ad aziende, partite Iva, startup e professionisti. Uno strumento risolutivo dove trovare in un’unica bacheca organizzata tutta l’offerta degli incentivi disponibili per le imprese (qui avevamo riportato tutti gli ultimi incentivi in arrivo per le imprese).