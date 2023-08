Una storia italiana di eccellenza e qualità

Fonderia Marini è l’impresa italiana che ha come obiettivo primario la realizzazione di fusioni in ghisa di altissima qualità. Ma come è possibile raggiungere questo livello di eccellenza nel processo produttivo? Scopriamolo insieme.

Fonderia Marini è una realtà storica e da sempre utilizza materie prime di alta qualità, provenienti da varie parti del mondo, evitando l’uso dei rottami e garantendo la produzione di getti in ghisa di elevato livello. Questo le permette di distinguersi dalla concorrenza dei mercati dell’Est Europa e della Cina.

La Fonderia è dotata di diverse tipologie di forni. Negli anni ’80 il processo produttivo era affidato ad un forno a cubilotto, sostituito poi da un forno rotativo ad ossi-combustione a cui si è affiancato un secondo forno, sempre fusorio ed elettrico e un forno di trattamento termico. Tecnologie che le consentono di soddisfare anche il mercato estero per il 30% del fatturato aziendale.

Le opere realizzate da Fonderia Marini posso diventare anche degli esempi architettonici di design, come il progetto realizzato all’interno di Palazzo Molino Stucky a Venezia, dove oggi risiede l’Hotel Hilton, per cui hanno realizzato colonne in EN-GJS 400-15-h da mt 4.5 a mt. 6 , con relativi capitelli che si legano alla perfezione con la struttura.

Come affermano i responsabili dell’azienda:

“La forza della nostra azienda è la capacità di soddisfare tante nicchie di settore, con fusioni certificate e di alta qualità. Getti in ghisa sferoidale, perlitica, ferritica e grigia soddisfano i settori industriali più disparati, dalle macchine utensili alle energie rinnovabili, dalle presse all’ edilizia. Fiore all’occhiello è Palazzo Molino Stucky a Venezia, dove le nostre colonne sono state posizionate, così come sono uscite dall’azienda”.

Guardiamo più da vicino tre importati focus che contraddistinguono l’iconica Fonderia Marini:

Piccole produzioni

L’azienda si concentra su lotti di dimensioni ridotte e su pezzi singoli, servendo settori di applicazione diversificati, come la meccanica generale, la produzione di presse e persino quelle delle energie rinnovabili. I getti e le fusioni realizzate possono variare da un chilo fino a 70-80 quintali, coprendo una vasta gamma di applicazioni. Questa differenziazione permette all’azienda di avere centinaia di piccoli clienti fidelizzati operanti in vari settori economici, in questo modo viene contenuto il rischio di una crisi settoriale.

Fusioni realizzate su misura, senza standardizzazioni

Le fusioni vengono consegnate anche lavorate, verniciate, rifinite alla perfezione e trattate termicamente su richiesta.

Sguardo rivolto sempre al futuro

La Fonderia Marini sta pianificando la realizzazione di un nuovo capannone dedicato alla finitura e alla preparazione dei getti per la spedizione.

Tutti questi elementi fanno della Fonderia un leader del settore e dimostrano come sia possibile realizzare prodotti di altissima qualità nel panorama industriale odierno.