Creare un sito web per l’azienda: 5 ottimi motivi per farlo subito

Il primo motivo per creare un sito web dell’azienda è la sua essenza: un biglietto da visita digitale dove il brand è sempre visibile online. L’azienda potrà ambire a farsi conoscere non solo a livello locale, ma a livello globale. Avere un sito web rappresenta l’occasione di raccontarsi ai propri clienti in modo trasparente, presentare i propri prodotti o servizi e costruire una solida brand reputation.

Il secondo motivo riguarda l’unicità: il sito è una piattaforma unica nel suo genere, che deve distinguersi da quello dei competitor. L’azienda ne è totalmente proprietaria, così come può avere un controllo completo sui contenuti al suo interno e su tutto ciò che verrà pubblicato.

Il sito web dell’azienda dovrà essere progettato e ottimizzato per essere facilmente trovabile su Google. Oggi gli utenti si affidano ai motori di ricerca per trovare i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno, ed è compito di ogni impresa intercettare la necessità dei propri potenziali clienti.

C’è poi la questione della comunicazione: il sito è uno strumento efficace per interagire coi propri clienti, fidelizzarli e creare delle strategie di marketing multicanale, che comprendano l’invio di newsletter, strategie di inbound marketing per il blog aziendale e ancora l’integrazione con le pagine aziendali sui social network.

Un’azienda con un sito potrà condurre in autonomia e in modo più approfondito le proprie indagini di mercato. Analizzando il traffico e i lead generati dal sito aziendale, sarà possibile profilare il proprio target grazie a statistiche complete e precise, che tengano conto del percorso degli utenti nel sito dal loro ingresso fino alla conversione, con l’acquisto di un prodotto o un servizio offerto.

Creare sito web azienda: gli strumenti online

Dopo aver compreso l’importanza di creare il sito web per l’azienda, non resta che scoprire quali sono le caratteristiche che il sito deve avere e gli strumenti a disposizione per realizzarlo. Prima di tutto bisogna scegliere un nome che sia adatto, cercare dominio, hosting e assicurarsi che ci sia abbastanza spazio cloud per archiviare i contenuti, sia testuali che multimediali, che si vorranno inserire in futuro.

Il passo successivo è la scelta del template che ne caratterizzerà il design, che dovrà essere ben studiato per rispecchiare i colori dell’azienda, usare loghi che la rendano subito identificabile e attirare l’interesse dei potenziali clienti. Soprattutto, si dovrà optare per un template che sia responsive, cioè che offra la massima user experience sia da desktop che da mobile.

Quando si progetta il proprio sito web, devono sempre essere inserite delle pagine come il “Chi siamo”, con la descrizione dell’azienda e dei suoi valori, e “Contatti”, dove siano indicati tutte le informazioni per contattare il brand e, ancor meglio, un form di raccolta lead che permetta di comunicare direttamente con esso. I contenuti dovranno poi essere ottimizzati in ottica SEO, per assicurarsi un buon posizionamento nei risultati dei motori di ricerca.

Creare il proprio sito web aziendale da soli e soprattutto senza le giuste conoscenze tecniche potrebbe rivelarsi un cattivo investimento di tempo e denaro. Sono molti però i servizi online che accompagnano le aziende nella creazione del proprio spazio digitale, come Sito fai da te di Italiaonline. Con 149 euro l’anno più IVA, le aziende potranno realizzare in pochi step il proprio sito, scegliendo tra 50 template responsive, con spazio di archiviazione illimitato per foto e video, oltre che comodi widget per i contatti come WhatsApp e la funzione Clicktocall, per ottenere lead da richiamare. Le statistiche poi permetteranno di analizzare il proprio sito, ottimizzarlo e far crescere giorno dopo giorno la propria presenza online.

Sito web o social network: strumenti a confronto

Con l’avvento dei social network e della possibilità di fare social media marketing, molte aziende potrebbero pensare di non aver bisogno di un sito web proprietario. Pensiamo però ai contenuti: su un sito web l’azienda potrà controllarli al 100%, cosa che non è possibile su Facebook o Instagram, dove c’è una interazione diretta maggiore con i propri clienti e quindi si ha la possibilità di creare più engagement.

Questo perché social network e sito web sono due strumenti non confrontabili in una strategia di marketing, ma entrambi essenziali per farsi trovare online. Chi non crea un sito web per la propria azienda, fa una scelta penalizzante: rende il proprio brand invisibile al di fuori di Facebook o Instagram, impedendo di sfruttare tutte le occasioni offerte dall’era digitale nel potenziamento del proprio business. Un errore da non fare, soprattutto oggi che grazie a servizi come quelli offerti da Italiaonline è possibile in pochi clic creare un sito web accattivante, ottimizzato e in grado di far crescere la propria azienda.