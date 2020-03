Servizi postali sospesi: la corrispondenza INPS online

editato in: da

L’emergenza Coronavirus ha avuto un inevitabile impatto anche sulla logistica dei servizi postali.

Poste Italiane ha infatti sospeso i servizi di recapito postale a domicilio nei Comuni che si trovano nella zona rossa definita come immediata “cintura sanitaria” prima delle ultime disposizioni del Governo, che a partire dall’8 marzo 2020 ha stabilito precise restrizioni in tutta la Lombardia e nelle 14 province localizzate in Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte (ribattezzata zona arancione) per arginare il rischio di contagio del Coronavirus.

L’INPS a informa gli utenti riguardo questa disposizione, sottolineando come nei territori coinvolti potrebbero verificarsi ritardi o mancate consegne delle comunicazioni postali inviate dall’Istituto di previdenza.

L’INPS ricorda che sul sito ufficiale e sull’app INPS Mobile è disponibile il servizio di Cassetta postale online, che rende possibile la consultazione di tutta la corrispondenza inviata dall’Istituto tra cui esiti di istanze e provvedimenti, verbali di visite sanitarie e certificati medici, avvisi di addebito, certificazioni reddituali. Il servizio è accessibile da parte degli iscritti alle gestioni private dell’INPS muniti di credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.

Attraverso la Cassetta postale online è possibile sia visualizzare sia scaricare le lettere inviate dall’INPS con service di stampa dal 2006 in formato pdf, così come le raccomandate A/R con i relativi ritorni in formato Tif.