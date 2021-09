Pensioni, pagamenti ottobre 2021: il calendario alle Poste

Mentre prosegue fra governo e parti sociali il confronto sulla riforma complessiva del sistema previdenziale, chiamata in primo luogo a superare la sperimentazione di Quota 100 che termina a fine anno, i pensionati italiani si preparano anche per il mese di ottobre a ricevere l'assegno pensionistico secondo un ordine prefissato, in seguito a quanto disposto dall’ordinanza n.787 della Protezione Civile. Di seguito il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico e le informazioni di cui essere a conoscenza.