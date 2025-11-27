L’età pensionabile continuerà a salire e l’Italia è tra i Paesi più colpiti, tra invecchiamento rapido, calo demografico e divari di genere

Ocse, in Italia l’età della pensione salirà a 70 anni

L’età pensionistica continuerà ad aumentare in molti Paesi avanzati, Italia compresa. Secondo i dati emersi dal Panorama delle Pensioni 2025 dell’Ocse, per le generazioni che hanno lasciato il lavoro nel 2024 l’età media effettiva di pensionamento è stata di 63,9 anni per le donne e 64,7 anni per gli uomini. Ma per l’Italia lo scenario futuro è ancora più critico: lo studio prevede un’età pensionabile vicina ai 70 anni.

Età pensionistica verso i 70 anni in diversi Paesi

L’Italia, quindi, si conferma in quella che potremmo definire la “fascia alta” della longevità lavorativa, un dato che avrà ripercussioni profonde sul mercato del lavoro e sulla società. Stando al rapporto, l’età media di pensionamento nei paesi Ocse salirà dai 63,9 anni per le donne e 64,7 anni per gli uomini a 65,9 anni per le donne e 66,4 anni per gli uomini. Il rapporto segnala che, sulla base delle normative attualmente in vigore, l’età pensionabile aumenterà in oltre la metà dei Paesi Ocse.

La differenza tra Paesi è molto ampia: si va dai 62 anni per gli uomini in Colombia (57 per le donne), fino ai 70 anni o più previsti in Paesi come Danimarca, Estonia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. Un’evoluzione che, osserva l’Ocse, è direttamente collegata all’allungamento della vita media e alla necessità di garantire la sostenibilità dei sistemi previdenziali pubblici.

Un invecchiamento demografico accelerato

Tra i motivi di questo rialzo dell’età pensionistica c’è un fenomeno inarrestabile: l’invecchiamento della popolazione. Nei paesi Ocse, il numero di over 65 per ogni 100 persone in età lavorativa (20-64 anni) è destinato a crescere in modo esponenziale. Si passerà da una media di 22 anziani ogni 100 lavoratori nel 2000, a 33 nel 2025, fino a toccare il picco di 52 nel 2050.

Per l’Italia, l’allarme è doppio. Oltre a un invecchiamento galoppante, il rapporto prevede un crollo verticale della popolazione attiva. Nel rapporto si legge che:

La popolazione in età lavorativa (20-64 anni) dovrebbe diminuire di oltre il 35% nel corso dei prossimi quattro decenni, insieme a Corea, Lettonia, Lituania e Polonia.

Per paesi come l’Italia, le cui proiezioni collocano il Belpaese nelle posizioni più critiche per età pensionabile, invecchiamento e calo demografico, il rapporto suona come un ulteriore campanello d’allarme.

Donne penalizzate, pensioni inferiori del 25%

Il rapporto evidenzia anche un forte divario di genere. Se l’allungamento della vita lavorativa è una tendenza che accomuna tutti, lo stesso non si può dire per il trattamento pensionistico tra uomini e donne. A livello medio, le donne percepiscono pensioni mensili inferiori di un quarto (circa il 23%) rispetto a quelle degli uomini. In termini pratici, come sottolinea l’editoriale del direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell’Ocse, Stefano Scarpetta:

Le donne percepiscono ancora solo 77 centesimi per ogni euro o dollaro guadagnato dagli uomini e il tasso di povertà in età avanzata è nettamente più elevato tra le donne.

Questo gap, tuttavia, non è uniforme. Esistono realtà virtuose, come Estonia, Islanda, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca, dove il divario si mantiene al di sotto del 10%. All’estremo opposto, paesi come Austria, Messico, Olanda e Regno Unito registrano differenze superiori al 35%, con il Giappone che detiene il primato negativo con un abissale 47%.