Il Collegato Lavoro ha ancorato all'Ape le finestre per l'invio della domanda di pensione anticipata per i precoci. E cambiano anche i termini dell'Inps per le risposte

Nel 2025 cambiano le finestre per la pensione anticipata dei lavoratori precoci.

Pensione dei lavoratori precoci, si cambia: dal 2025 diventano tre le finestre per l’invio della domanda di pensione anticipata per chi abbia maturato 41 anni di contribuzione, di cui almeno 12 mesi prima dei 19 anni d’età, e che sia in possesso degli altri requisiti specifici indicati dalla normativa.

Il cambio di passo arriva dalla legge n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro, che ha reso uniformi i termini di presentazione delle domande per l’accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci con quelli per l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale. La data di entrata in vigore della legge è il 12 gennaio.

Le finestre per le pensioni anticipate

Le tre finestre annuali, cioè il termini per l’inoltro delle domande delle pensioni anticipate dei precoci, esattamente come accade per l’Ape Sociale, sono fissate ogni anno

al 31 marzo;

al 15 luglio;

al 30 novembre.

Ma l’iter prevede un’incognita che, per forza di cose, può generare disparità di trattamento fra i cittadini: le domande inviate all’Inps potranno essere accolte unicamente in caso ci siano abbastanza coperture economiche.

Quando viene accettata la domanda dall’Inps

Cambiano anche i termini con i quali l’Inps comunica ai cittadini l’accoglimento o il rifiuto della domanda per la pensione anticipata:

entro il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 marzo;

entro il 15 ottobre per le domande presentate entro il 15 luglio;

entro il 31 dicembre per le domande presentate tra il 15 luglio e il 30 novembre.

I requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci

Oltre ai requisiti già citati, ovvero 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni d’età, e 41 anni di contribuzione, per andare in pensione occorre anche trovarsi nelle condizioni indicate da i commi 199-205 della legge di Bilancio 2017 (n. 23/2016), ovvero: