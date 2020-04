Pensione maggio: cedolino online, in Posta in anticipo

editato in: da

Da qualche mese a questa parte l’Inps ha messo a dispisizione dei pensionati il cedolino online, che consente di verificare l’importo erogato ed il dettaglio delle variabili. Come di consueto, l’istituto di previdenza fornisce l’analisi delle voci del rateo che possono aver subito variazioni d’importo per la mensilità in questione.

Pagamento

Per chi riscuote la pensione presso un istituto di credito, il pagamento avrà luogo il 4 maggio, primo giorno bancabile del mese.

Per chi ritira la pensione presso Poste Italiane, è previsto l’anticipo del pagamento (di cui all’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652), che avverrà a scaglioni presso gli sportelli dal 27 al 30 aprile.

Ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni che vivono soli o non possono avere l’aiuto di familiari, la convenzione con l’Arma dei Carabinieri permette di ottenere la consegna della pensione a domicilio.

Invalidità senza visita

Vista la sospensione delle visite di conferma a causa dell’emergenza Covid 19, per gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel mese di maggio viene previsto il pagamento in via provvisoria, a condizione che il titolare abbia presentato la domanda di conferma.

Debiti fiscali

Nel cedolino di maggio sono presenti conguagli fiscali, sulla base dei redditi imponibili delle prestazioni 2019. Come di consueto, se l’IRPEF trattenuta lo scorso anno sia risultata inferiore al dovuto, viene effettuata trattenuta del conguaglio a debito.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2020.

Per i pensionati con importo annuo lordo fino a 18.000 euro, con eventuale conguaglio a debito superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate a rate fino a novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per la consultazione online del cedolino pensione e per ulteriori dettagli, si può consultare il proprio rateo accedendo tramite credenziali personali al relativo servizio online.