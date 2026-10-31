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123RF La Cassazione spiega che, in caso di errore sulla data di decorrenza della pensione, il patronato può essere tenuto a risarcire i danni al lavoratore

Un lavoratore si rivolge a un patronato per sapere quando potrà andare in pensione, ma riceve un prospetto con una data sbagliata. In fondo al documento compare un’avvertenza: “non ha valore di certificazione”. Basta questa frase per escludere la responsabilità dell’ente? Secondo la Suprema Corte, no.

La Cassazione con la sentenza 27330/2026 ha chiarito che il patronato deve svolgere l’attività di informazione e assistenza con la diligenza richiesta dalla natura professionale del servizio. Una dichiarazione inserita unilateralmente nel prospetto — dopo che l’ufficio ha effettuato il calcolo — non può esonerarlo dalle conseguenze di una prestazione imprecisa né trasferire automaticamente sul cliente l’obbligo di verificarne la correttezza.

Pensione in ritardo di tre anni, che cosa è successo

Nell’aprile 2013 un lavoratore si era rivolto a un patronato per conoscere la data in cui avrebbe maturato i requisiti per la pensione di anzianità. L’ente acquisiva dall’Inps l’estratto conto contributivo e preparava un prospetto indicante nel primo giugno 2017 la data di decorrenza del diritto alla pensione. Il documento indicava, tuttavia, l’assenza di valore di certificazione nel calcolo.

Fidandosi del patronato il lavoratore non presentava la domanda. Nel giugno 2016 verificava direttamente la propria posizione presso l’Inps ricevendo una doccia fredda. Sulla base degli stessi dati contributivi, scopriva infatti che i requisiti erano maturati già il primo aprile 2011. L’interessato faceva così domanda, accolta con decorrenza dal primo luglio 2016.

Secondo una perizia di parte, le somme non percepite ammontavano a circa 40mila euro, più interessi e rivalutazione. Il lavoratore chiedeva così il risarcimento danni al patronato, ma sia Tribunale che Corte d’Appello respingevano la domanda.

Secondo i giudici di merito — benché il prospetto fosse errato — l’avvertenza avrebbe dovuto indurre il lavoratore a maggiore cautela. Non era un mero escamotage del patronato ma una raccomandazione che avrebbe dovuto spingere l’interessato a verificare da sé la propria posizione previdenziale. Non avendolo fatto, il lavoratore non poteva imputare all’ente il danno subìto, con conseguente esclusione del collegamento causale tra errore e ritardo nell’accesso alla pensione.

Il patronato risponde degli errori nell’assistenza previdenziale

Diverso e favorevole al lavoratore è stato il ragionamento della Cassazione. Quando una persona affida a un patronato l’incarico di verificare la propria posizione contributiva e individuare i requisiti pensionistici, si instaura un rapporto contrattuale che comporta sempre obblighi di assistenza e informazione (art. 7 legge 152/2001).

Non solo. La prestazione compresa nel contratto di prestazione d’opera deve essere svolta con la cosiddetta diligenza qualificata (art. 1176 Codice civile) cioè quella tipicamente richiesta dalla natura dell’attività esercitata. Non basta, allora, l’attenzione che ci si aspetterebbe da una persona comune: occorrono la competenza e la cura proprie di chi offre professionalmente assistenza previdenziale, come avviene per un avvocato nella stesura di un atto giudiziario o un medico nella definizione di una terapia.

Un errore nel calcolo dei requisiti pensionistici può pertanto costituire un inadempimento contrattuale e comportare una responsabilità risarcitoria, se provoca un danno.

Perché la dicitura “non ha valore di certificazione” non basta

Punto nodale della pronuncia è l’avvertenza inserita nel prospetto. Secondo la Suprema Corte precisare che un documento non costituisce una certificazione non equivale a concordare preventivamente con il cliente un’esclusione di responsabilità.

Una clausola di esonero presupporrebbe infatti un accordo tra le parti, ma in questa vicenda la dicitura era stata inserita unilateralmente dal patronato — senza alcuna intesa con il lavoratore — e dopo l’esecuzione della prestazione professionale.

L’avvertenza non può dunque liberare l’ente dagli obblighi assunti né sminuire la gravità dell’inesattezza del calcolo. Un prospetto può certamente non avere valore di certificazione ufficiale, ma questo non “autorizza” il patronato a fornire informazioni errate senza rischi e conseguenze. Per legge chi accetta un incarico deve comunque eseguirlo correttamente.

Chi deve provare la correttezza del calcolo

La sentenza 27330/2026 della Cassazione è interessante anche perché chiarisce chi deve provare che cosa. Il riferimento va all’art. 1218 Codice civile sulla responsabilità del debitore per inadempimento.

In linea generale:

chi chiede il risarcimento deve dimostrare il rapporto contrattuale e indicare al giudice l’inadempimento;

il debitore deve provare, invece, di aver adempiuto esattamente oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

E visto che l’inesattezza del prospetto era accertata, il patronato non poteva limitarsi a richiamare la dicitura sulla mancanza di valore certificativo per evitare la responsabilità per danni. Le sue difese sono così risultate insufficienti a evitare il risarcimento.

Il lavoratore non doveva controllare autonomamente la propria posizione

Bocciato anche il ragionamento dei giudici di secondo grado sulla mancata verifica da parte dell’interessato. La Corte d’Appello aveva richiamato l’art. 1227 Codice civile sul concorso del danneggiato nella produzione del danno e la mancata adozione di misure idonee a limitarne le conseguenze.

Per la Suprema Corte, tuttavia, il fatto che il cliente non abbia controllato autonomamente il calcolo non basta, di per sé, a escludere la responsabilità del patronato. L’errore è e resta “alla radice”. Altrimenti qualsiasi professionista potrebbe consegnare un risultato inesatto e tentare di sottrarsi alle conseguenze avvertendo il cliente, a prestazione conclusa, che il risultato non è garantito.

Si imporrebbe inoltre all’assistito di rivolgersi a un secondo esperto per controllare il lavoro del primo, sostenendo altri costi per una verifica che non gli può essere automaticamente richiesta dal contratto o dalla legge.

Attenzione però, questo non vuol dire che l’art. 1227 c.c. sia sempre irrilevante: l’eventuale condotta colposa del danneggiato va sempre valutata in concreto e caso per caso. Non può però essere desunta automaticamente dalla mancata verifica di un prospetto che il patronato era tenuto a elaborare correttamente.

Che cosa cambia

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rinviando la causa alla magistratura competente che, in diversa composizione, si esprimerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Seppur non “automatico”, è ragionevole attendersi un esito favorevole al lavoratore che ha perso le rate di pensione: la Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso, accertare il danno risarcibile e quantificarlo verificando anche gli altri elementi della responsabilità.

La linea giurisprudenziale è tracciata grazie al principio generale affermato dai giudici di piazza Cavour: un patronato — le cui attività vanno distinte e con confuse con quelle di un Caf — non può sottrarsi automaticamente alle conseguenze di una prestazione imprecisa ed erronea con un’avvertenza unilaterale. È un escamotage che può essere bocciato dalla magistratura.

D’altronde questo non significa, naturalmente, che il cittadino debba ignorare le avvertenze contenute nei documenti ricevuti. È comunque opportuno leggerle con attenzione e chiedere chiarimenti al patronato quando una dicitura appare poco chiara o sembra limitare la portata delle informazioni fornite, così da prevenire possibili contestazioni e strascichi giudiziari.