Fonte: ANSA

Il cosiddetto modello ObisM 2024, il certificato di pensione per tutti i titolari di trattamento, è aggiornato e disponibile sul sito dell’Inps. Lo ha comunicato lo stesso Istituto, riportando le novità di quest’anno, che riguardano in particolare l’adeguamento dell’assegno al costo della vita, pari al 5,4%, e l’applicazione delle nuove aliquote Irpef.

Il certificato di pensione 2024

Con il messaggio n.1772 del 9 maggio, l’Inps ha fornito tutte le indicazioni sul servizio online, rivolto ai pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex Inpgi 1 (confluita all’Inps dalll’1 luglio 2022), beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Come ricordato dall’Inps, il certificato di pensione non è però destinato alle “prestazioni di accompagnamento a pensione che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata” come l’Ape sociale, gli assegni straordinari e “isopensioni” (ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Come ogni anno il modello ObisM viene pubblicato tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute. Dal 2021, è disponibile in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta.

Il certificato di pensione fornisce informazioni sull’importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente), su eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli assegni e sull’importo delle singole trattenute fiscali ed eventuali detrazioni di imposta applicate, oltre a riportare tutti gli avvisi riguardanti le scadenze degli assegni e gli obblighi di comunicazione all’INPS di variazioni dei redditi da lavoro e della residenza.

Per il 2024 il modello include anche informazioni su:

l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità)

(riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità) la pensione anticipata flessibile, cioè Quota 103 , riconosciuta in via sperimentale per il 2023 al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023.

, riconosciuta in via sperimentale per il 2023 al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023. l’applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini Irpef, come da decreto legislativo 216 del 2023.

Nel certificato di pensione, inoltre, è possibile ricavare l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro. Per i titolari di pensioni anticipate, l’Ente sottolinea il regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro.

Come accedere al modello ObisM

L’Inps ricorda che il modello ObisM 2024 si può consultare sul sito dell’Istituto, nella sezione del “Fascicolo previdenziale del cittadino“, accedendo con una delle seguenti credenziali: