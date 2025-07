Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Dove gli under 34 comprano casa in Italia

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2025 il 29,1% degli acquirenti che hanno concluso l’acquisto di un immobile attraverso le agenzie del gruppo apparteneva alla fascia di età under 34. Si registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente, quando la quota era pari al 28,8%. Questo dato riflette una tendenza crescente tra i giovani adulti, incentivata anche da condizioni più favorevoli per l’accesso al credito, come l’aumento dei mutui erogati e la disponibilità del Fondo di Garanzia Consap. Tra gli acquirenti più giovani figurano spesso studenti universitari che, con il supporto economico delle famiglie, scelgono di acquistare un immobile piuttosto che ricorrere all’affitto. Questa scelta viene favorita non solo da motivazioni economiche, ma anche dalla ricerca di stabilità abitativa in città universitarie.

Le città più gettonate e i quartieri scelti

L’Ufficio Studi di Tecnocasa ha analizzato le dieci principali metropoli italiane per individuare i quartieri più richiesti dagli under 34. Dallo studio emerge una chiara preferenza per le zone con prezzi più accessibili e con una buona rete di collegamenti. A Milano i giovani puntano sui quartieri di Affori e Baggio per l’offerta più economica, mentre Maciachini e Bicocca attraggono per la vicinanza rispettivamente al Politecnico e all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

A Roma gli acquisti si concentrano nella zona di Montesacro – Nomentano, apprezzata per gli ottimi collegamenti con le sedi universitarie de “La Sapienza” e “Luiss”. Anche le periferie come Villaggio Prenestino, Dragona, Settecamini e Torpignattara sono oggetto d’interesse per chi cerca un primo acquisto a costi contenuti. A Torino i quartieri preferiti sono Lucento, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna per i prezzi più bassi. San Paolo risulta invece attrattivo per la vicinanza con il Politecnico.

A Napoli le zone più richieste sono Gianturco, Poggioreale e Secondigliano – Quadrivio. In queste aree è stato rilevato un discreto ricorso al mutuo Consap e si segnala l’avanzamento dei lavori per il prolungamento della metropolitana, che le collegherà direttamente con l’aeroporto di Capodichino.

Le scelte da Firenze a Palermo

A Firenze il quartiere di Novoli è tra i più scelti, data la presenza di numerose facoltà universitarie. Anche Brozzi e Soffiano risultano popolari tra le giovani famiglie in cerca della prima casa. A Bologna San Donato – San Donnino si distingue per la concentrazione di sedi universitarie e per i progetti di riqualificazione previsti nei prossimi anni. Altri quartieri scelti sono Borgo Panigale e Lavino di Mezzo, che offrono soluzioni a costi più contenuti.

A Genova la scelta ricade su Cornigliano e Sampierdarena, aree in cui i prezzi medi consentono un più facile accesso alla proprietà. A Verona il quartiere di Ca’ di David è apprezzato per la buona accessibilità e per i collegamenti funzionali con il resto della città. A Palermo i giovani si orientano su zone come Brancaccio e Bonagia che offrono un mercato immobiliare più popolare e conveniente. Infine a Bari le preferenze ricadono sui quartieri di Carrassi – Chiesa Russa, Palese e Japigia, grazie al giusto equilibrio tra prezzo e servizi disponibili.

I quartieri preferiti dagli under 34

Città Quartieri preferiti dagli under 34 Milano Affori, Baggio, Maciachini, Bicocca Roma Montesacro – Nomentano, Villaggio Prenestino, Dragona, Settecamini, Torpignattara Torino Lucento, Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, San Paolo Napoli Gianturco, Poggioreale, Secondigliano – Quadrivio Firenze Novoli, Brozzi, Soffiano Bologna San Donato – San Donnino, Borgo Panigale, Lavino di Mezzo Genova Cornigliano, Sampierdarena Verona Ca’ di David Palermo Brancaccio, Bonagia Bari Carrassi – Chiesa Russa, Palese, Japigia

L’analisi sull’acquirente

Lo studio dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa specifica anche le fasce di età degli acquirenti nel 2024. La più alta è quella 18-34 anni, il 29,1%, seguito dalla fascia 35-44 anni al 25,4%. La percentuale rilevante degli under 34 nasce dalla possibilità di accedere a diverse agevolazioni come il bonus prima casa under 36 e il fondo di garanzia per i mutui. Da non dimenticare anche l’accaso a muti giovani con tassi agevolati e con la possibilità di coprire l’intero valore dell’immobile.