Monza è tra i 5 capoluoghi più cari dove comprare casa: prezzo medio di 380.291 euro e crescita del 10,4% al metro quadro in un anno

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iStock I prezzi per comprare casa a Monza

Monza entra nella top 5 dei capoluoghi di provincia più cari in Italia dove comprare casa. Secondo l’analisi di Casa.it, realizzata in occasione del GP Italia di scena a Monza, ad agosto 2026 la città brianzola si colloca al quinto posto della classifica nazionale per prezzo medio richiesto. Il dato segna un avanzamento di 4 posizioni rispetto a un anno prima. Il prezzo medio richiesto per un appartamento a Monza è pari a 380.291 euro, con un valore medio al metro quadro di 3.431 euro. La crescita annuale del prezzo al metro quadro è del 10,4%, un aumento superiore alla media registrata nei capoluoghi italiani, pari al 5,97%.

Le città più care per comprare casa

In cima alla classifica dei capoluoghi più cari resta Milano, con un prezzo medio richiesto di 498.923 euro e un valore di 5.860 euro al metro quadro. Al secondo posto c’è Bolzano, dove il prezzo medio richiesto è di 488.737 euro, con 5.079 euro al metro quadro. Seguono Firenze, con 422.442 euro e 5.010 euro al metro quadro, e Como, con 418.671 euro e 3.916 euro al metro quadro. Monza precede città come Roma, dove il prezzo medio richiesto è di 372.202 euro, Treviso, Venezia, Trento e Bologna. Il dato di Como è quello con la crescita annua più alta tra le prime dieci città, pari al 10,7%, seguito da Monza con +10,4% e Roma con +8%.

Quanto costano gli appartamenti a Monza

L’analisi di Casa.it considera gli appartamenti da 1 a 5 locali in vendita nei capoluoghi italiani. A Monza i prezzi cambiano in base alla dimensione dell’immobile. I monolocali hanno un prezzo medio di 155.529 euro, mentre i bilocali arrivano a 216.225 euro.

Per i trilocali il prezzo medio richiesto è di 351.647 euro. I quadrilocali salgono a 528.778 euro, mentre i pentalocali raggiungono in media 649.259 euro. Tutti i tagli di appartamento hanno registrato un aumento del prezzo al metro quadro su base annua. La crescita più marcata riguarda i bilocali, con un incremento del 17,8%. Seguono i monolocali con +12,6%, i quadrilocali con +12,2%, i trilocali con +8,3% e i pentalocali con +6,6%.

Le zone più care di Monza per comprare casa

La zona più costosa della città è Monza Parco, dove si trova anche l’Autodromo che ospita il Gran Premio. Qui il prezzo medio richiesto per un appartamento è di 595.000 euro, con un valore medio di 3.843 euro al metro quadro. Al secondo posto c’è Centro, San Gerardo, con una richiesta media di 502.931 euro. È anche la zona con il prezzo al metro quadro più alto della città, pari a 4.087 euro.

Segue San Biagio, San Carlo, Stazione, dove il prezzo medio richiesto è di 436.123 euro e il valore al metro quadro è di 3.868 euro.

Diverse zone di Monza si collocano nella fascia tra 300.000 e 400.000 euro di prezzo medio richiesto. Tra queste ci sono Cazzaniga, Ospedale, Viale Elvezia, con 397.628 euro, San Giuseppe, Triante, con 386.493 euro, e San Donato, Buonarroti, con 377.662 euro. Prezzi medi sotto i 400.000 euro anche in Viale Libertà, dove la richiesta media è di 374.236 euro, e in San Fruttuoso, Taccona, con 337.944 euro.

Le zone più accessibili sono Regina Pacis, Sant’Ambrogio, con 277.517 euro, Cederna, Cantalupo, Stadio, con 253.401 euro, San Rocco, Sant’Alessandro, con 220.850 euro, e Sant’Albino, Cascine Bastoni, con 190.571 euro. Rispetto ad agosto 2025, quasi tutte le zone di Monza mostrano aumenti dei prezzi al metro quadro. L’incremento più alto si registra a Monza Parco, con +24,5%. Seguono Viale Libertà, con +19,9%, e San Fruttuoso, Taccona, con +16,8%. L’unica zona in calo è Sant’Albino, Cascine Bastoni, dove il prezzo medio al metro quadro scende dell’1,9% su base annua.