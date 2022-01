Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia, a sorpresa

Come in ogni anno che volge al termine, anche in questo Google ha stilato la classifica delle parole più cercate. A ben vedere, si tratta di più liste, che raccontano, tra gioia e dolori, i dodici mesi che abbiamo vissuto, facendo ancora i conti con il coronavirus e le limitazioni anti contagio, salutando importanti personalità del mondo dello spettacolo, preoccupandoci per la tenuta del Governo e festeggiando le grandi vittorie dell’Italia all’estero.

Prima di vedere la classifica delle parole più cercate su Google nel 2021, vediamo insieme le altre liste tematiche create dal team del motore di ricerca sulla base di quello che gli italiani hanno digitato di più nella barra degli indirizzi.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: “Cose da vedere a…”

L’elenco delle “Cose da vedere a…” è composto da sole città italiane. Negli ultimi due anni, per cause di forza maggiore, i nostri concittadini hanno riscoperto le bellezze della Penisola. Dalle città più cercate si può evincere quali sono state le più visitate, o almeno quali hanno attirato maggiormente l’attenzione e l’interesse dei turisti digitali, pronti a fare le valigie per mete vicine ma non per questo meno soddisfacenti.

Dall’ultimo al primo posto troviamo dunque quanto segue.

Cosa vedere a Venezia. Cosa vedere a Napoli. Cosa vedere a Catania. Cosa vedere a Parma. Cosa vedere a Siena. Cosa vedere a Bologna. Cosa vedere a Firenze. Cosa vedere a Milano. Cosa vedere a Torino. Cosa vedere a Roma.

La Capitale si classifica prima nel podio delle città più cliccate dagli italiani, incuriositi dai suoi siti di interesse culturale e storico, e dalle attività che è possibile fare durante una gita nella Urbe.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: le attività commerciali

Fa seguito poi la lista “Vicino a me”, che mostra quali attività commerciali e servizi gli italiani hanno cercato maggiormente su Google Maps.

Pasticceria. Cartoleria. Tabaccaio. Parrucchiere. Ristorante. Gelateria. Ferramenta. Bar. Pizzeria. Benzinai.

Si va dunque dalla disperata ricerca di una pasticceria nelle vicinanze, magari per non presentarsi a mani vuote a una cena con amici, ad altri esercizi commerciali che sono stati oggetto della lunga stagione delle chiusure, quelli della ristorazione e dei locali.

I più cercati sono però i distributori di benzina, grazie anche al servizio di Google che permette di vedere i prezzi in tempo reale. Il caro benzina (qui l’aggiornamento sui prezzi) preoccupa particolarmente gli italiani, che sono disposti anche a fare alcuni chilometri in più pur di pagare meno il carburante, di fronte alle cifre record dell’ultimo anno, che continuano a creare incertezza in particolare tra chi usa mezzi privati per lavorare.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: le ricette

La classifica delle ricette più cercate dagli italiani, quella del “Come fare in cucina”, non mostra particolari sorprese, tra grandi classici della tradizione e alcune preparazioni più esotiche.

Come fare le uova strapazzate. Come fare i ravioli in casa. Come fare il brodo di carne. Come fare il porridge. Come fare le uova sode. Come fare il sushi in casa. Come fare la conserva di pomodoro. Come fare la besciamella. Come fare il pesto in casa. Come fare la pizza in casa.

Se le uova occupano ben due posizioni con due delle ricette più facili, la regina assoluta rimane, anche quest’anno, la pizza fatta in casa. Tra restrizioni, chiusure e paura di vivere di nuovo la socialità, tanti italiani preferiscono rimanere a casa e provare la soddisfazione di impastare e condire il piatto tricolore per eccellenza. Almeno nel 2021 non si è registrata scarsità di lievito nei supermercati!

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: Spid in testa in “Come fare”

La classifica del “Come fare” generico, dunque non limitato alla sola cucina, inizia a mostrare spaccati di attualità e dirci come abbiamo vissuto il nostro 2021.

Il 2021 è stato l’anno dello Spid, diventato obbligatorio per accedere alla maggior parte dei servizi pubblici digitali, e del Green pass, ma anche quello della riapertura dei concorsi e della ripresa delle attività economiche, con tanti italiani che si sono rimessi alla ricerca di un’occupazione.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021: “Come scaricare il Green pass”

Molto simile a questa, anche la classifica del “Come”, con un secondo posto tutto da ridere, cercato probabilmente da genitori disperati, e le domande più richieste a Google per capire meglio il funzionamento di vaccini, Green pass e misure decise dal Governo.

Come funziona la lotteria degli scontrini (qua la novità). Come richiedere il bonus terme (qui la nostra guida). Come funziona il Cashback di Stato. Come funziona il vaccino Pfizer. Come ottenere il Green pass. Come prenotare la terza dose. Come fare lo Spid. Come prenotare il vaccino. Come finisce Masha e Orso. Come scaricare il Green Pass.

Tra le grandi domande degli italiani al motore di ricerca, oltre a quelle per divincolarsi tra la burocrazia pandemica e riuscire a partecipare alle iniziative previste in questo particolare momento storico, c’è dunque quella del finale del cartone più amato dai bambini, e probabilmente odiato dai genitori, che nonostante gli anni che passano continua ad avere un grande successo tra i più piccoli.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: curiosità sul Ddl Zan

Ancora, gli italiani si sono chiesti nel 2021 il significato di tante parole, magari quelle entrate nel nostro vocabolario per via delle decisioni del Governo o per discussioni politiche che sono state riportate da tutti i media, ma anche termini medici e neologismi sentiti in tv e non propriamente spiegati.

A essere più cercato dagli utenti è stato l’amato e odiato Ddl Zan, che ha creato litigi sul web e in tv nonostante, evidentemente, la maggior parte dei nostri connazionali avesse dubbi sul suo contenuto. Gli italiani hanno cercato poi i termini letti sui referti degli esami di laboratorio e tante parole entrate nel quotidiano davvero di recente.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: i grandi perché su Conte

I grandi quesiti dell’umanità iniziano sempre con una parola, “perché”. Nel 2021 gli italiani hanno cercato di soddisfare la propria curiosità riguardo eventi di attualità, avvenimenti sportivi e importanti temi politici.

Lo sport e la politica, ma anche domande più leggere relative alla quotidianità, hanno incuriosito particolarmente gli italiani nel 2021. Il riferimento all’Italia che non si inginocchia è quello al movimento Black Lives Matter, con una forte polemica che ha investito gli Azzurri, mentre la medaglia è quella che gli inglesi si sono tolti agli Europei in segno di protesta.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: gli eventi, sport in testa

Una delle classifiche dei termini più cercati su Google riguarda invece i grandi eventi del 2021, dalle manifestazioni culturali e canore a quelle sportive, fino ad arrivare agli sconti del venerdì nero.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: le morti più importanti

Un’altra lista delle parole più cercate su Google in Italia nel 2021 è dedicata ai grandi personaggi che ci hanno lasciato durante l’anno. È la classifica “Addii”, che mostra l’affetto per queste importanti celebrità, immortali anche grazie al tanto materiale video e audio caricato sul web.

Nick Kamen. Principe Filippo. Milva. Rossano Rubicondi. Libero de Rienzo. Carla Fracci. Gino Strada. Franco Battiato. Michele Merlo. Raffaella Carrà.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: i Vip più cliccati

C’è poi la classifica dei Vip, musicisti e sportivi principalmente, ma anche politici, che hanno fatto sognare gli italiani, incuriositi dalle loro vicende e dalle loro imprese.

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: la classifica sul Covid

Un capitolo a parte è ovviamente dedicato alle ricerche sul Covid-19, argomento che occupa da due anni le prime pagine di tutti i giornali e che spaventa l’opinione pubblica. Ecco i termini collegati più cercati durante il 2021.

Prenotazione vaccino Lombardia. Il Piemonte ti vaccina. Autocertificazione marzo 2021. Prenotazione vaccino Toscana. Zona arancione. Coprifuoco. Covid oggi. AstraZeneca. Prenota il vaccino anti Covid. Green pass (qua le regole del nuovo decreto).

Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: sport, Carrà e Classroom

Ma ora vediamo finalmente le parole più cercate su Google nel 2021 dagli italiani, che mostrano di quali argomenti si è parlato di più nel nostro Paese e cosa ha catturato maggiormente l’attenzione dei nostri connazionali, almeno quelli dotati di connessione internet.

Il calcio rimane il chiodo fisso degli italiani, ma tra le tante query di ricerca ce ne sono molte legate al mondo del tennis, segno che un altro sport sta conquistando progressivamente il cuore dei tifosi Azzurri.

Basandoci solo sulle ricerche degli italiani su Google, possiamo dire allora che il 2021 sarà ricordato come l’anno in cui se n’è andata la diva della tv e della musica più amata, Raffaella Carrà, ma anche l’anno degli ultimi esami online e della fine della didattica a distanza. E ovviamente quello della certificazione verde, che continua a far discutere nonostante i tanti mesi dalla sua entrata in vigore.