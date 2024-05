Arriva dal futuro la nuova collezione Versace Mercury

Una scarpa lanciata nel Metaverso. Versace svela l’ultima innovazione nel campo delle calzature con l’ultima sua chicca: Versace Mercury, la sua nuova collezione di sneaker unisex. pregiata pelle di vitello per i tre modelli che compongono la famiglia “Versace Mercury” simbolo di versatilità e design futuristico. Non solo una scarpa, ma un artefatto dal futuro. L’intera collezione di sneaker sarà disponibile in numero limitato il 4 giugno, il lancio prevede anche attività legate al mondo del Metaverso, un’esperienza su Snapchat e una collezione digitale per Bitmoji. Un tema che rimanda all’eredità di Versace, testimoni le campagne pubblicitarie degli anni ’80 e ’90 in cui la presenza delle corde all’interno delle immagini raffigurava i legami tra persone, luoghi e tempi ma anche le celebri foto che hanno definito Versace, che elaboravano concetti come forza, senso di comunità e sicurezza in sé stessi.

Fonte: Ufficio stampa Versace Versace Mercury