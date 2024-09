D&G: lo show, il libro e l’amicizia con Madonna

Stefano e Domenico hanno sempre espresso ammirazione per la cantante americana e il suo stile, così la pop-star è volata a Milano per seguire la SS25 del brand. Nello store in Corso Venezia presentato il libro NERO, in copertina Kim Kardashian.

Fonte: Ufficio stampa D&G Fashion show SS25 Dolce&Gabbana, Milano

Scrive “Ciao Milano” la super star internazionale Madonna sul suo seguitissimo profilo TikTok a corredo di un video su una delle tante terrazze milanesi in zona Isola. Madonna, al secolo Louise Veronica Ciccone, è volata fin qui per assistere ai prestigiosi show di moda che si stanno susseguendo in questi giorni di Fashion Week meneghina. In particolare, per presenziare in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana dove, nonostante il velo in pizzo che la ricopriva completamente, non è passata inosservata.

Un’amicizia lunga più di 30 anni

Si tratta della prima volta che la popstar assiste a una sfilata milanese del duo di stilisti, ma l’amicizia tra i tre nasce nel 1991 e tanto Stefano quanto Domenico hanno sempre espresso ammirazione per la cantante americana e il suo stile. Già qualche settimana fa, Madonna aveva festeggiato il compleanno a Portofino, ospite nella super villa dei due stilisti, per cui è stata anche il volto di diverse campagne.

Dolce&Gabbana hanno deciso di omaggiare la cantante. Tutte le modelle in passerella portavano una parrucca bionda riccia, l’acconciatura che Madonna usava ai tempi di Erotica. Alla fine dello show il duo è sceso dalla passerella per salutare affettuosamente la popstar. «Madonna è una nostra icona da sempre. È’ anche grazie a lei che sono cambiate tante cose nella nostra vita», hanno detto gli stilisti a margine della sfilata.

La collezione SS25 vista da vicino

La Collezione Dolce&Gabbana Donna Primavera-Estate 2025 celebra l’essenza della bellezza italiana, una sintesi perfetta di sensualità, attitudine, carattere e fascino. Una linea che rende omaggio a una figura femminile ironica e potente, che ha attraversato i decenni immortalata dal cinema, capace di affermare la propria personalità rimanendo fedele a se stessa.

Fonte: Ufficio stampa D&G

Una figura che gioca con la propria identità, trasformando il biondo in un tratto distintivo. Gli abiti disegnano con precisione il corpo, grazie alle linee che esaltano le forme femminili: giacche tagliate anatomicamente e dettagli di corsetteria mettono in scena una femminilità forte e consapevole.

Duchesse, crepe, tulle, chiffon e pizzo ed eco pelliccia avvolgono i corpi. Nero, nude, rosso, bianco sono i colori. I fiori tornano nelle stampe ispirate all’archivio. Reggiseni a cono, stringhe, lacci e gancetti sono simbolo della seduzione italiana. Gli accessori traggono ispirazione dall’indimenticabile stile delle pin-up e dalle grandi dive del passato. Maxi orecchini a croce, borse Sicily, Marlene e beauty case completano i look.

Il libro D&G NERO

Il giorno prima della sfilata Spring Summer 2025, il brand ha presentato in esclusiva il suo libro “Nero”, con un party all’interno dello store dedicato all’arredamento e alla casa, in Corso Venezia 7, che per l’occasione, si è vestito di tinte dark, prediligendo l’esposizione di complementi d’arredo in total black, perfetti per far risaltare l’iconica cover del libro, esposta in diversi punti dello store.

Fonte: Magdi Soliman

In copertina, uno scatto di Kim Kardashian, icona della contemporaneità, immortalata nel più autentico stile Dolce&Gabbana. All’interno del libro troviamo alcune delle fotografie in bianco e nero più celebri della storia della maison: dagli esordi con Marpessa e Ferdinando Scianna, nel cuore della Sicilia, agli scatti della musa Monica Bellucci, dalla campagna con Madonna, che per il marchio italiano si era trasformata in una perfetta donna mediterranea d’altri tempi, fino alle più recenti campagne con Chiara Scelsi e Bianca Balti. Un libro destinato a diventare un oggetto di culto, per gli appassionati del brand ma soprattutto per gli appassionati di fotografia.