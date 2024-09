Cambio di rotta al vertice di Antonio Marras

Barbara Calò è la nuova ceo del brand, la manager arriva da Marni dopo un percorso in Armani, Jil Sander e Prada. Lo show di Marras alla MFW è in calendario mercoledì 18 settembre.

Fonte: IPA

Antonio Marras, storico brand di moda, molto atteso alla Milano Fashion Week per le sue iconiche passerelle e fondato dall’omonimo designer di Alghero e acquisito da Oniverse nel 2022, comunica la nomina a CEO di Barbara Calò.

Il brand, visto da vicino

Fin dalla sua prima collezione nel 1987, Antonio Marras si conferma come uno stilista che dall’Haute Couture al prêt-à-porter, resta celebre per le sperimentazioni e l’abilità nel cogliere le molteplici sfaccettature del mondo circostante, integrandole attraverso arte, musica, danza, teatro e cinema. La moda per Antonio Marras è un legame con altri linguaggi, un alfabeto alternativo per comunicare. Il debutto al pubblico avviene nel 1996 con la collezione Couture ispirata alla tradizione sarda. Continua nel 1999 con la prima collezione prêt-à-porter a Milano.

Chi è Barbara Calò?

La manager, che dal 2019 aveva ricoperto la posizione di Amministratore Delegato in Marni, ha assunto l’incarico all’interno dell’azienda sarda da inizio settembre. In precedenza, la Dirigente ha assunto ruoli di rilievo in Giorgio Armani, Jil Sander e Prada.

Fonte: Ufficio stampa Antonio Marras

La nomina del nuovo CEO si inserisce in un percorso di sviluppo strategico per Antonio Marras. Sandro Veronesi, Presidente di Oniverse, ha così commentato: «Barbara Calò è un ingresso strategico nel board Antonio Marras e sono convinto che la sua esperienza e il suo talento saranno un valore aggiunto per il marchio. Barbara, con il suo importante percorso nella moda, ci aiuterà nell’espansione in atto per Antonio Marras, soprattutto a livello internazionale. Proseguiremo con lei il piano retail che, dall’acquisizione del 2022, è stato uno dei nostri obiettivi principali.»

Aria di Sardegna

La Sardegna, terra originaria dello stilista, è il fil rouge costante che ispira tutte le sue collezioni. Conosciuto per la sua curiosità intellettuale e per la sua ricerca sempre lontana dagli stereotipi della moda, Antonio Marras anno dopo anno celebra un linguaggio che parla di identità, cultura, contemporaneità, storia e tradizione. Per Antonio Marras, l’arte è una componente essenziale e inscindibile della sua visione creativa.

Fonte: Ufficio stampa

Dal 2022 Antonio Marras entra a far parte di Oniverse: gruppo veneto guidato da Sandro Veronesi, con cui ha intrapreso un importante percorso di crescita con aperture strategiche a Roma, Venezia, Firenze, Torino e Forte dei Marmi.