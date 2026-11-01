Art Group assume oltre 2.000 figure per le stagioni 2026 e 2027: posizioni aperte, requisiti, contratto e come candidarsi.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Opportunità di lavoro nel turismo, assunzioni stagione 2026 2027.

Nuove opportunità di lavoro nel settore turismo sia per la stagione invernale 2026/2027 che per l’estate 2027. Art Group, società specializzata nell’animazione turistica ha avviato una nuova campagna di assunzioni per selezionare oltre 2.000 figure da impiegare nei propri villaggi turistici.

I profili professionali ricercati sono diversi, si va dalle figure di coordinamento, come i capi équipe e i responsabili dell’animazione, agli animatori per bambini e ragazzi, passando per istruttori sportivi, ballerini, musicisti, tecnici audio-video e personale di accoglienza.

Le posizioni aperte per la stagione invernale ed estiva

Art Group è innanzitutto alla ricerca di animatori turistici di contatto, che si occupino degli ospiti e contribuiscano a coinvolgerli nelle iniziative organizzate durante la vacanza. A questi si affiancano:

animatori sportivi (istruttori di fitness, tennis e padel, tiro con l’arco, vela, windsurf, nuoto, golf e yoga, oltre ad addetti alla canoa, istruttori di sci o snowboard);

assistenti bagnanti;

accompagnatori per escursioni;

animatori per il mini club e addetti allo junior club;

personale di accoglienza, ovvero hostess e steward.

Chi ha competenze tecniche può candidarsi invece per le posizioni aperte come:

tecnico del suono, delle luci e dei video;

oppure come aiuto tecnico audio-video.

Sono ricercati anche figure che contribuiscono alla realizzazione degli spettacoli e degli eventi serali, ovvero:

dj, musicisti e cantanti di pianobar;

ballerini, coreografi, costumisti e scenografi.

Infine, per chi ha già maturato esperienza nel settore, sono previste anche posizioni di maggiore responsabilità, come:

capo équipe, capo animazione, responsabile dell’animazione;

responsabile sport;

responsabile diurno;

responsabile mini club;

responsabile hostess e steward.

Quali requisiti servono per candidarsi

Poiché gli annunci di lavoro riguardano mansioni differenti, anche i requisiti possono cambiare in base al ruolo scelto. Per esempio:

per le posizioni artistiche e sportive è importante possedere le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;

è importante possedere le competenze necessarie a svolgere le attività richieste; per gli incarichi di coordinamento, invece, possono risultare particolarmente rilevanti l’esperienza pregressa e la capacità di organizzare il lavoro di una squadra.

La conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese e, in alcune strutture, il tedesco) è invece richiesta per tutte le posizioni.

Contratto, vitto e alloggio: cosa offre Art Group

Gli animatori selezionati per lavorare con Art Group verranno assunti con contratti in linea con il Ccnl di categoria applicato. Le condizioni di assunzione prevedono:

una giornata di riposo durante la settimana;

vitto e alloggio previsti per il personale durante la permanenza nella struttura;

copertura delle spese di viaggio per raggiungere la struttura, secondo le condizioni comunicate dall’azienda;

assicurazione e copertura contro gli infortuni;

divisa aziendale;

formazione gratuita e percorsi di aggiornamento;

Vanno però verificati in sede di colloquio, in base alla posizione scelta, la durata del contratto, retribuzione, organizzazione dei turni, modalità di fruizione del riposo settimanale ed eventuali limiti alla copertura delle spese.

Quanto guadagna un animatore turistico

Nel settore turistico (alberghi, villaggi e pubblici esercizi), la figura dell’animatore viene solitamente inquadrata tra il 5° livello (per i profili alla prima esperienza o d’ordine) e il 3°/4° livello (per animatori esperti, responsabili o capi animazione) del Ccnl Turismo.

A seconda del livello di inquadramento e dei minimi tabellari stabiliti dal contratto collettivo per il 2026, la retribuzione è la seguente:

per il 5° livello, circa 1.580 euro lordi al mese (calcolato su 13 o 14 mensilità, a seconda della sezione specifica del contratto);

(calcolato su 13 o 14 mensilità, a seconda della sezione specifica del contratto); per il 4° livello, circa 1.692 euro lordi al mese;

lordi al mese; per il 3° livello, circa 1.800 euro lordi al mese.

Tuttavia, c’è da dire che molte agenzie o strutture applicano trattenute in busta paga relative ai benefit di vitto e alloggio o parametrano il compenso in base a specifici accordi integrativi. Di conseguenza, il netto effettivamente percepito da un animatore di 5° livello alla prima esperienza varia solitamente tra i 600 e i 1.000 euro netti al mese.

Come inviare la candidatura

Per partecipare alle selezioni è necessario compilare il modulo presente sul sito ufficiale di Art Group, nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

A chi si candida viene richiesto di inserire i propri dati, indicare il periodo in cui è disponibile e selezionare la posizione per la quale intende proporsi. Una volta inviata la candidatura, un recruiter dell’azienda contatterà l’interessato entro 24-48 ore, tramite WhatsApp o telefono.

La campagna si rivolge a chi cerca un impiego per l’inverno 2026/2027 o per l’estate 2027, con possibilità di partenza immediata per alcune posizioni.