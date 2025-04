Sanlorenzo 50Steel, il superyacht che ridefinisce l’eleganza degli interni sul mare

Fonte: Ufficio stampa Sanlorenzo 50Steel superyacht interni

Nel panorama della nautica di lusso, Sanlorenzo continua a distinguersi come pioniere dell’innovazione e del design. Con il lancio della 50Steel, presentata ufficialmente nel 2024, il cantiere italiano compie un ulteriore passo verso una visione di yachting sostenibile, elegante e radicalmente contemporanea. Il progetto porta la firma di Zuccon International Project per gli esterni, mentre gli interni sono stati affidati a Piero Lissoni, direttore artistico di Sanlorenzo e tra i più apprezzati interpreti del design italiano nel mondo.

Un’architettura liquida per vivere il mare

Il tratto distintivo della 50Steel è il suo approccio architettonico: Lissoni ha concepito gli interni come spazi aperti, fluidi e interconnessi, organizzati su cinque ponti sfalsati. Questa disposizione rompe la tradizionale compartimentazione degli yacht e restituisce un senso di continuità tra i diversi ambienti, esaltando la luce naturale e il dialogo costante con l’esterno. I materiali scelti – legni scuri, vetri fumé, tessuti neutri e accenti metallici – danno vita a un’atmosfera intima, sofisticata e mai ostentata. Il minimalismo elegante di Lissoni si traduce in un equilibrio tra pieni e vuoti, tra trasparenze e volumi, in un gioco continuo di leggerezza e profondità visiva.

Il cuore del progetto: un beach club da sogno

Uno degli elementi più sorprendenti della 50Steel è il beach club di oltre 135 m², reso possibile grazie al sistema HER (Hybrid Engine Room), che libera spazio nella parte inferiore dello yacht. Questo ambiente open space si apre su tre lati verso il mare e comprende una piscina traslucida che occupa il centro della scena, creando effetti di luce in movimento tra i ponti. È uno spazio che abbatte le barriere tra interno ed esterno, diventando non solo una zona di relax, ma un vero e proprio manifesto di architettura nautica contemporanea, dove ogni elemento è pensato per esaltare la connessione con l’acqua.

Una nuova idea di lusso, silenziosa e sostenibile

La 50Steel è il primo superyacht ad adottare un sistema Reformer Fuel Cell, che consente di generare elettricità a partire dal metanolo verde, riducendo le emissioni e permettendo lunghi periodi in rada senza consumare diesel. Una scelta che sposa la filosofia estetica di Lissoni con un’etica progettuale orientata al futuro. “Abbiamo immaginato un luogo dove l’architettura incontra il mare senza filtri,” ha dichiarato Piero Lissoni. “La sostenibilità è parte integrante della bellezza, e non un’aggiunta.”

Un nuovo paradigma nel mondo dello yachting

La Sanlorenzo 50Steel non è solo un’imbarcazione, ma una dichiarazione d’intenti: ridefinire il concetto di lusso attraverso l’armonia tra design, tecnologia e natura. Un progetto che conferma Sanlorenzo come leader nel settore, capace di unire performance, visione estetica e responsabilità ambientale in un unico, straordinario oggetto del desiderio.