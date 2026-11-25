Genovese, ex pallavolista e inviata dal 2017, ha raccolto il testimone dopo 22 anni. Lo stipendio non è pubblico, ma c'è un tetto massimo

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IPA Raffaella Griggi

Da settembre 2026 Raffaella Griggi è il nuovo volto di Chi l’ha visto?, uno dei programmi più longevi e seguiti della Rai. Una responsabilità notevole per la giornalista genovese, classe 1973, che ha raccolto il testimone di Federica Sciarelli.

L’amatissima presentatrice ha lasciato la conduzione dopo 22 anni. La rete ha quindi scelto la strada della continuità. Griggi infatti lavorava già da anni come inviata della trasmissione. Scopriamo quello che è stato il suo percorso professionale.

Chi è Raffaella Griggi

Raffaella Griggi si è diplomata al liceo classico, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. In seguito ha però scelto di dedicarsi a tutt’altro, optando per la strada del giornalismo. Prima della carriera nell’informazione, però, è stata una sportiva. Ha infatti giocato a pallavolo in Serie B, come capitana della squadra di Genova.

Appassionata di sci e tifosa della Sampdoria, è giornalista professionista dall’inizio degli anni Duemila. La sua nomina alla guida di Chi l’ha visto? è stata annunciata dalla Rai a fine luglio 2026 e la nuova stagione è partita il 23 settembre su Rai 3.

La carriera, dal G8 di Genova a Chi l’ha visto?

Griggi ha iniziato con la carta stampata, nella redazione ligure di Repubblica, occupandosi di cronaca e sport. In seguito è passata alle emittenti locali Telenord e Primocanale. Nel 2001 ha anche seguito il delicato, complesso e traumatico G8 di Genova. Un’esperienza che ha segnato il suo passaggio alla televisione.

Nel 2008 si è trasferita a Roma e ha collaborato con diverse emittenti nazionali, tra cui Sky Tg24, La7 e Mediaset. In Rai è stata inviata di Unomattina e La vita in diretta, prima di entrare nel 2017 nella squadra di Chi l’ha visto?, dove ha seguito molti casi delicati, tra cui il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Quanto guadagna a Chi l’ha visto?

Non esiste una cifra ufficiale sullo stipendio di Raffaella Griggi. La Rai non ha reso pubblico un compenso personale legato alla conduzione dello storico programma. Dal canto suo, Griggi non ha mai fatto cenno a quella che potrebbe essere la sua retribuzione.

Nelle ultime settimane sono però circolate in rete alcune cifre, di pari passo con la curiosità del pubblico nei suoi confronti. Nessuna è però ufficiale. Sarebbe fuorviante inoltre un possibile confronto con colleghi e colleghe, dal momento che lo stipendio dipende da diversi fattori, come qualifiche, anzianità e incarichi specifici. Una cifra però possiamo indicarla ed è il tetto massimo degli stipendi dei giornalisti dipendenti Rai: 240.000 euro.