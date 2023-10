Protagonista in una versione mai vista: torna il mocassino

Fonte: Ufficio stampa Nicholson Mocassino studio Nicholson Donovan

Un dato di fatto è che il mocassino piace a tutti gli stilisti, in versioni più o meno preziose è una calzatura adatta a tutti i gusti. Nelle ultime collezioni viene spesso riproposto abbinato ad un look più aggressivo con shorts baggy e il calzettone.

“La cura nella scelta delle scarpe non sarà mai abbastanza”, soleva dire Christian Dior. E per questa stagione autunno inverno gli stilisti sembrano tutti d’accordo con lui nel dare la loro preferenza a una calzatura iconica, il mocassino, da sempre l’emblema di scarpa genderless.

Spirito casual per ogni occasione

Nato e destinato da indossare in casa, con il tempo il mocassino è diventato una vera e propria uniforme per gli uomini d’affari in America, oggi invece è utilizzata da chiunque, uomini e donne, come scarpa casual bassa, nella vita di tutti i giorni.

Uno degli abbinamenti più gettonati delle ultime collezioni moda maschile e femminile è infatti il “vecchio” loafer con calza alta e pantalone corto, ma rivisto in un fit più aggressivo che farà impazzire gli hipster.

Molti i brand che hanno reinterpretato questo look: da Prada, che per il top sceglie giacche super oversize creando un disequilibrio tra forme, a Druv Kapoor che invece opta per linee più complesse, da Valentino a Zanotti fino ad Armani, sembra che l’ultima tendenza sia ormai arrivata a tutte le più grandi case di moda.

Fonte: Ufficio stampa Zanotti uomo

L’estetica retrò che questo stile offre si ritrova in outfit di diversi rapper e celebrità di tutto il mondo, che hanno colto la bellezza di un ritorno al passato tramite forme di abbigliamento diverse. Tyler The Creator, ne è un esempio lampante, oltre ad aver collaborato direttamente con molti dei brand che producono queste calzature, tramite la sua musica (fuori dagli schemi) ha scelto di indossare i vestiti che potessero conferirgli un’immagine ben definita, usandoli come vere e proprie uniformi da lavoro. Oppure è il caso dell’artista giapponese Ryuji Imaichi è stato fotografato in pantaloncini corti con mocassino nero Fendi alle ultime sfilate maschili.

Dai pantaloni corti alle calze alte, ecco tutte le combinazioni

Per creare accostamenti nuovi tra capi totalmente distanti tra loro, come possono esserlo la camicia elegante con cravatta e la polo tricot, è importante scegliere il mocassino adatto, ne esistono di diversi modelli: da quello stile carro armato di Prada a quello da vela di Timberland, dal mocassino alto col plateau a quello basso. Tra le diverse colorazioni troviamo la nera a spiccare fra le altre, essendo più versatile e sposandosi praticamente con ogni outfit, garantisce freschezza, semplicità e ricercatezza allo stesso tempo.

Anche nell’ultima stagione donna il mocassino è stato al centro delle scelte per le calzature di brand come Antonio Marras e GCDS che hanno fornito una loro rivisitazione della scarpa, con bermuda spesso con tagli abbondanti fin sotto la caviglia. I pantaloni corti possono essere di jeans, cargo o di seta: giocare con i tessuti e saperli abbinare al meglio è infatti fondamentale. Questi capi, vengono spesso accompagnati da maglioni d’inverno, classiche t-shirt o da una camicia, nelle stagioni più calde, con volumi ampi e ariosi.

Ma veniamo alle scelte più singolari e originali per la stagione. Il mocassino Donovan di Studio Nicholson è facile da indossare grazie alla morbida nappa e a un tacco elasticizzato per il massimo comfort. Lo stilista inglese si ispira agli stili più classici, aggiungendo definizione alla tomaia della scarpa.