Pharrell Williams lancia la collezione “glamping” con Moncler

Fonte: IPA Pharrell Williams

La nuova location Portrait Milano ha fatto da sfondo all’atteso debutto della collezione Moncler x Pharrell Williams. Il brand di Remo Ruffini sceglie la settimana della moda milanese per uno show esclusivo, solo su invito, che promuove il nuovo legame con il cantante e direttore creativo di Louis Vuitton Uomo.

Una linea di capi unici, emblema dello stile outdoor, gorpcore e glamping, parole sinonimo di trend che uniscono vita en plein air, sport all’aria aperta, campeggio, montagna e comodità, ma con un’enfasi particolare sul design e sulla tecnicità dei capi.

La parola chiave è trasformabilità: le zip di questa nuova collezione consentono di allungare e accorciare i pantaloni, una giacca diventa un pratico gilet grazie alle maniche rimovibili, un trapuntone funge da mantella, tasche staccabili e catene portachiavi da agganciare ai capi. Anche il logo del brand è rimovibile e multifunzionale, consentendo a chiunque indossi la collezione di personalizzarla in libertà. I capi presentano una palette di colori dal grigio ardesia al verde muschio, lichene e ghiaccio, a ribadire il forte legame tra città e natura.

Fonte: Matteo Calzaretta

Lifestyle in simbiosi con la natura

Il talento di Pharrell è quello di creare indumenti che definiscono un genere riconoscibile con una leggerezza di linguaggio che li rende al tempo stesso indossabili e divertenti. Una creatività unita alla conoscenza di Moncler del mondo outdoor, che da sempre trasforma il camping in un’esperienza confortevole, alla moda e aperta a tutti.

L’idea di un lifestyle in simbiosi con la natura è infatti già nota alla maison, che pervade sempre più gli spazi urbani, definendo una trasmutazione nei capi d’abbigliamento. Il forte contrasto tra la fluidità delle forme naturali e le geometrie architettoniche definisce l’estetica della collezione, spaziando dal tratto curvilineo dell’imbottitura in piuma di una giacca, alla punta piramidale di un’altra.

Fonte: Ufficio Stampa

L’iconico gilet di Pharrell

Capo essenziale per Pharrell è come sempre il gilet (che indossava durante lo show) realizzato con una trapuntatura tridimensionale a rombi e perfetto per il layering. L’intera collezione era disponibile in esclusiva durante l’evento presso il punto vendita di Antonia Milano, il multibrand leader nel retail di capi luxury, con sede proprio nel chiostro di Portrait. I capi della linea Moncler x Pharrel Williams sono in vendita dal 22 settembre 2023, presso selezionate boutique Moncler e su moncler.com.

Lo stilista non canta

Le aspettative erano alte per i pochi in lista, la collezione è piaciuta! Qualche mormorio solo da chi sperava in un’esibizione di Pharrell Williams: il cantante dal palco ha ringraziato Ruffino del legame e la fiducia data. In apertura un’esibizione di artisti con indosso i capi della collezione guidati dalla voce del rapper americano Tobe Nwigwe.

Ospiti della serata molti i volti noti della moda che conta, da Diego Della Valle al figlio di Will Smith, Jaden. Ma anche creator internazionali, modelli, cantanti ed esperti del settore fashion: Ghali, Tananai, Tony Effe, Madalina Ghenea, Tommaso Zorzi, Ryan Prevedel, Sofia Dalle Rive, Moritz Hau, e ancora Emma Marrone, Raffaella Fico, Tommaso Pozzi, Elisabetta Gregoraci e Aron Piper. Dopo Parigi, così anche Milano è stata protagonista dell’universo Pharrell, che premia l’unicità delle menti creative amanti però del comfort.