KL Rahul veste Paul & Shark, l’eleganza italiana conquista il cricket internazionale

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark La nuova collaborazione tra Paul & Shark e KL Rahul

C’è qualcosa di profondamente autentico quando moda e sport si incontrano sotto il segno dell’eleganza contemporanea. Ed è proprio questo lo spirito che anima la nuova collaborazione tra Paul & Shark, icona dell’abbigliamento di lusso italiano, e KL Rahul, stella del cricket indiano e nuovo global brand ambassador del marchio. Per la prima volta nella sua storia, il brand affida il proprio volto internazionale a un atleta dell’India, scelta che riflette l’importanza sempre crescente di questo mercato nel panorama globale del lusso.

KL Rahul, icona di stile e performance

KL Rahul, uno dei giocatori più amati e seguiti del panorama sportivo asiatico, incarna perfettamente i valori chiave di Paul & Shark: qualità, autenticità, spirito di scoperta e una naturale raffinatezza che va oltre le mode. La collaborazione segna una nuova direzione, dove il linguaggio dello stile italiano si fonde con quello dell’atletismo internazionale, costruendo un ponte tra due culture unite dal gusto per l’eccellenza.

Il legame con l’India e la visione globale

Il legame tra Paul & Shark e l’India è profondo e radicato. Il marchio celebra oggi 15 anni di presenza nel Paese, con boutique nelle principali città e un pubblico sempre più affezionato. Questo traguardo diventa l’occasione ideale per rilanciare il dialogo con una generazione di consumatori che cerca moda responsabile, artigianalità autentica e un lifestyle globale.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Per Paul & Shark, la scelta di KL Rahul non è soltanto una mossa strategica, ma un vero e proprio statement. L’atleta porta con sé non solo fama internazionale, ma anche una visione della moda fatta di eleganza sobria, attenzione ai dettagli e senso di appartenenza. “Paul & Shark incarna pienamente il mio stile”, ha dichiarato Rahul. “Un’eleganza naturale, raffinata e mai ostentata.”

Heritage italiano e futuro sostenibile

Fondata nel 1975, Paul & Shark è oggi un family-managed brand arrivato alla quarta generazione, capace di coniugare heritage e innovazione, restando fedele al proprio DNA nautico e outdoor. Il brand è noto per i suoi capi tecnici e performanti, pensati per essere vissuti ogni giorno, tra avventura, viaggio e quotidianità metropolitana.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Il lancio della campagna: un nuovo capitolo globale

Il lancio della campagna globale con KL Rahul è previsto per il 2 maggio 2025, e sarà visibile su tutte le piattaforme digitali di Paul & Shark, con particolare focus sul mercato indiano. Un debutto che promette di raccontare molto più di una semplice collaborazione: sarà una narrazione visiva e valoriale di ciò che significa oggi vestire lusso consapevole, tra stile, sport e sostenibilità.

Come sottolinea Andrea Dini, CEO di Paul & Shark, “Questa partnership non riguarda solo la moda, ma celebra uno stile di vita che unisce sport, viaggio ed eleganza contemporanea.” Una dichiarazione che sintetizza perfettamente l’essenza di un incontro destinato a lasciare il segno.