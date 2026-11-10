Miuccia Prada riceve la Dama d’Argento 2026 del museo Poldi Pezzoli di Milano

Il riconoscimento degli Amici del museo premia la stilista per il legame con Milano, la Fondazione Prada e l’impegno nella filantropia e nella ricerca

Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli Miuccia Prada con la Dama d’Argento 2026, consegnata da Alessandra Quarto, direttrice del Poldi Pezzoli, e Alessandra Perrazzelli

Milano ha scelto di premiare una delle sue figure più riconoscibili nel mondo. Miuccia Prada ha ricevuto la Dama d’Argento 2026, il riconoscimento che l’Associazione amici del museo Poldi Pezzoli assegna dal 2001 insieme al museo di via Manzoni. Un premio che, più che la notorietà, valorizza il legame tra una personalità e la vita civile e culturale della città.

La motivazione ricorda che la stilista ha creato un grande gruppo leader mondiale nella moda, mantenendo al tempo stesso un legame stretto con Milano e con il suo patrimonio artistico e creativo. È un’attenzione che tiene insieme due piani: la dimensione industriale del marchio e il radicamento culturale nella città dove è nato. Non a caso la cornice scelta è una casa-museo, custode di una delle collezioni d’arte antica più preziose del capoluogo lombardo.

La Fondazione Prada e l’impegno oltre la moda

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Il secondo piano passa soprattutto dalla Fondazione Prada, che Miuccia Prada presiede e dirige. Attraverso la Fondazione la sua visione si è estesa all’arte contemporanea, con un programma di mostre, rassegne e attività tra la sede milanese di Largo Isarco, progettata dallo studio di Rem Koolhaas, e quella veneziana di Ca’ Corner della Regina. Oggi è uno dei poli culturali più frequentati della città.

Il premio guarda però anche oltre la moda e l’arte. Tra i meriti citati ci sono la filantropia, con il sostegno alle organizzazioni umanitarie attive nelle periferie del mondo, e la ricerca scientifica e oncologica. Su questo fronte il riferimento è la Fondazione Gianni Bonadonna, che sostiene giovani ricercatori e progetti di innovazione nella lotta ai tumori.

La cerimonia al Poldi Pezzoli

La cerimonia si è tenuta nelle sale del Poldi Pezzoli. A consegnare il riconoscimento c’erano Alessandra Quarto, direttrice del museo, e Alessandra Perrazzelli. È seguita una cena benefica, il cui ricavato finanzierà il riallestimento della sala degli Ori. L’obiettivo è valorizzare la collezione permanente e rendere gli spazi più accessibili ai visitatori, in linea con la vocazione divulgativa della casa-museo.

L’albo d’oro della Dama d’Argento racconta bene il profilo del premio, andato negli anni a personalità molto diverse tra loro. Nel 2025 era stato assegnato all’immunologo Alberto Mantovani. Prima di lui lo avevano ricevuto il direttore d’orchestra Riccardo Muti, lo stilista Gianfranco Ferré e l’oncologo Umberto Veronesi, e ancora il navigatore Giovanni Soldini, l’imprenditrice Diana Bracco, il farmacologo Silvio Garattini e la magistrata Livia Pomodoro. Il filo comune è il contributo alla vita civile e culturale di Milano.

Una fase creativa intensa

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Per Miuccia Prada il riconoscimento arriva in una fase di grande attività creativa. Dal 2020 condivide la direzione creativa del marchio con Raf Simons e continua a firmare le collezioni Miu Miu, tra le più dinamiche del momento. Nel frattempo la Fondazione ha appena inaugurato a Milano Global Antiquity, la grande mostra curata da Salvatore Settis e Anna Anguissola dedicata al dialogo tra le civiltà antiche, dal Mediterraneo all’Asia, aperta fino al 1° marzo 2027.