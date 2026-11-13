IPA Agency Donatella Versace riceve l’Ambrogino d’Oro, Milano premia la regina della moda

Milano rende omaggio a Donatella Versace. La stilista riceverà la medaglia d’oro della civica benemerenza, l’Ambrogino d’Oro, il riconoscimento più alto che la città assegna a chi ha contribuito alla sua vita civile, economica e culturale. La cerimonia è in programma il 7 dicembre, nel giorno del patrono.

Il premio celebra una carriera che si è intrecciata per quasi trent’anni con la storia della moda milanese. E arriva in un momento particolare per la maison della Medusa, che negli ultimi due anni ha cambiato più volte assetto.

Da erede a icona della moda milanese

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Donatella Versace è entrata in azienda accanto al fratello Gianni, fondatore del marchio. Dopo l’omicidio di Gianni a Miami nel 1997 si è trovata a guidare la casa di moda a 42 anni, senza una formazione specifica nel design. Da allora ha firmato le collezioni per 28 anni, tenendo per un periodo anche il ruolo di amministratrice delegata.

Lo stile Versace sotto la sua direzione è rimasto riconoscibile: sensuale, provocatorio, molto legato al mondo delle celebrità. Le sue amicizie con le star hanno contribuito a fare del marchio una presenza fissa sui red carpet internazionali.

Una successione movimentata

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Il passaggio di consegne è arrivato nel marzo 2025. Donatella ha lasciato la direzione creativa e dal 1° aprile è diventata chief brand ambassador, con un incarico dedicato alle attività filantropiche della maison e alla promozione del marchio nel mondo. Al suo posto era arrivato Dario Vitale, ex Miu Miu, il primo direttore creativo esterno alla famiglia.

Da allora la successione è stata movimentata. Dopo Vitale la guida creativa è passata a Pieter Mulier, il terzo nome in meno di un anno. A giugno 2026 ha lasciato anche l’amministratore delegato Emmanuel Gintzburger. Nel frattempo Versace è passata dall’americana Capri Holdings al gruppo Prada, riportando la proprietà del marchio in Italia.

Non solo Versace tra i premiati

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Donatella non è l’unico volto noto tra i premiati di quest’anno. La medaglia andrà anche all’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, al cantautore Biagio Antonacci, nato a Rozzano, e al giornalista Venanzio Postiglione. In tutto le medaglie d’oro sono quindici, assegnate a personalità dell’impresa, della medicina, della cultura e dell’impegno sociale.

Per la stilista non è il primo riconoscimento istituzionale. In passato aveva già ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.