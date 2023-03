Jeremy Scott e il saluto finale a Moschino

Fonte: Getty

Moschino annuncia attraverso uno statement ufficiale che dopo 10 anni nel ruolo di direttore creativo della maison del gruppo Aeffe, Jeremy Scott lascerà il suo incarico. Le prime parole del designer sono state: “Questi ultimi 10 anni da Moschino sono stati una meravigliosa celebrazione di creatività e immaginazione. Sono molto orgoglioso dell’eredità che sto lasciando. Vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l’onore di guidare questa casa di moda iconica. Vorrei anche ringraziare tutti i miei fans che da ogni parte del mondo hanno celebrato me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.”

Così ha replicato il presidente di Aeffe S.p.A., Massimo Ferretti: “Sono molto fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con la forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della maison, eredità di Franco Moschino e per avere inaugurato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino”

Dall’Ottobre 2013, subentrando a Rossella Jardini, ha creato nuovi codici e rivisitato quelli principali della maison, con il suo stile irriverente, camp, pop e ironico. Ha dato vita a nuove conversazioni fra moda e arte, generando innumerevoli dibatti sul ruolo dei vestiti sia negli annali dell’arte che nei social media.

Da ricordare la collezione Fall 2014 e l’unione di due temi contrastanti come Coco Chanel e McDonald, la Spring 2015 con Barbie o i vestiti di carta per bambole a grandezza naturale presenti nella Spring 2017. Oltre che tutte le collaborazioni per capi custom di alcune delle celebrities e degli artisti più rilevanti dell’ultimo decennio.