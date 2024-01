Francesco Centorame interpreta lo stile L.B.M. 1911 a Pitti Immagine Uomo

Fonte: Ufficio stampa. Il Ceo di L.B.M. 1911 Giovanni Bianchi con l'attore Francesco Centorame.

In occasione della seconda giornata nella 150esima edizione di Pitti Immagine Uomo, Francesco Centorame è stato ospite di L.B.M. 1911. L’appuntamento con l’attore si è tenuto mercoledì 10 gennaio nel prestigioso spazio dedicato al brand di moda sartoriale maschile Made in Italy nel piano inferiore del Padiglione Centrale.

Già protagonista di SKAM Italia, Francesco, classe 1996 abruzzese di nascita e romano d’adozione, forte del successo di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, ha indossato i modelli iconici della collezione autunno-inverno 2024-2025 di L.B.M.1911, marchio contemporaneo, con radici centenarie, che racchiude in sé l’eccellenza dell’alta sartorialità italiana e uno slancio innovativo verso il leisurewear e il mondo del tecnico.

Look sofisticati, avvolgenti e confortevoli

L’artista ha scelto dei total look capaci di raccontare la sua personalità e caratterizzati dallo stile inconfondibile di L.B.M. 1911, che offre look sofisticati ma rilassati: giacche monopetto e cappotti dal taglio sartoriale, avvolgenti e confortevoli, che esaltando la figura, in un connubio inconfondibile tra versatilità e raffinatezza.

Fonte: Ufficio stampa.

I pantaloni, dalle linee pulite ed essenziali, con pratiche tasche posteriori e doppia-pince permettono al tessuto di modellarsi perfettamente sul corpo di chi li indossa. Preziosa e sofisticata, la scelta della maglieria. Modelli caldi e avvolgenti, dove risaltano i filati naturali come cotone e lana.

La lavorazione mouliné rende la proposta dinamica ed essenziale nel guardaroba invernale. Perfettamente in linea con le tendenze contemporanee anche la felpa, proposta in pregiato cashmere per l’inverno. Modello dal carattere sportivo e grintoso, si abbina perfettamente alle nuove sneaker d’ispirazione retro-tennis e reinterpretate in chiave L.B.M. 1911, per un total-look urbano.

L.B.M.1911

L.B.M.1911 accompagna chi lo indossa nelle occasioni più disparate, dalla quotidianità dell’ufficio alle avventure del tempo libero, day-to-night. L’uomo L.B.M.1911 è a suo agio sempre, ha personalità e non ha paura di distinguersi, anzi, ama sottolineare la sua unicità.

Uno stile sofisticato ma rilassato, così il brand non è solo un modo di vestire ma un modo di vivere. L’iconica spilla presente sul rever dei capi rappresenta e simboleggia l’appartenenza all’inconfondibile stile L.B.M.1911. La prima collezione del brand milanese nasce nel 2005 da un’intuizione di Giovanni Bianchi, che insieme ai fratelli Edgardo, Giulia e Gabriele, rappresenta la quarta generazione della famiglia Bianchi alla guida dell’azienda.

Nei primi anni Duemila, il designer decide di puntare su una radicale innovazione di prodotto che si discosti dal mondo del “formale”, pur rispettandone i canoni in termini di qualità sartoriale. Inizia così un percorso di evoluzione che porta l’azienda a specializzarsi nel mondo del “tinto capo”.

La giacca è il pezzo chiave del guardaroba maschile che ha visto negli anni concentrare su di sé l’attenzione: sempre più risorse sono state investite da L.B.M.1911 nella ricerca e nello sviluppo di nuovi metodi e trattamenti con l’obiettivo di rinnovarla e reinventarla. Nel corso del tempo la giacca, pensata sia come pezzo singolo che nell’abito, è stata destrutturata, decostruita e alleggerita ed è stata la protagonista di studi all’avanguardia legati, in particolare, ai trattamenti di tintura e lavaggi, lavorazioni di invecchiamento artigianale che donano al capo un “effetto old/lived-in”, il caratteristico aspetto vissuto.