Quanto costa abitare nei grattaceli più alti del mondo

Vivere in una grande città e preferibilmente in un grattacielo: roba da ricchi, o quasi. Abitare Co ha stilato una classifica dei grattacieli residenziali più alti con i costi medi per ogni appartamento. Anche l’Italia fa la sua parte, con Milano che non ha nulla da invidiare (o quasi) a New York.