Borse in pelle Made in Italy, ecco i modelli da non lasciarsi scappare

Non si tratta di una tendenza del momento, quanto un intramontabile successo che solo un prezioso materiale come la pelle è riuscito a raggiungere, trasformando un semplice accessorio come uno zaino o un borsone, in un pezzo immancabile nel guardaroba di ogni uomo. Progettate in molte forme che soddisfano diverse estetiche e occasioni d'uso essendo pratiche e comode da portare sempre con sè. Indipendentemente da come decidi di abbinarle, i borsoni in pelle arricchiscono il look donando un tocco cool all'outfit. Una storia che parte da lontano: è infatti nel Rinascimento che gli uomini, di fronte allo sconforto dettato dall’assenza delle tasche, indossavano un marsupio legato intorno alla gamba per potere contenere spezie, erbe e denaro. Una tappa importante, richiede un balzo temporale, arriviamo alla nascita delle ferrovie che portò all’esigenza di poter utilizzare delle borse robuste in grado di affrontare lunghi tragitti, mentre i progressi nell’ambito della produzione tessile e della metallurgia furono determinanti nella creazione della valigetta. Da questo punto in poi, l’ascesa dei brand è stata esponenziale, ma la corsa per guadagnarsi il nome di miglior accessorio in pelle per lui è ancora aperta, vediamone alcuni.