I grandi nomi della pelletteria italiana

Non tutti lo sanno, ma i più famosi brand della moda italiana affondano le loro radici nella produzione e lavorazione artigianale della pelle. Una storia con origini lontane, dove a regnare sono da sempre le parole: tradizione, artigianalità e marchio Made in Italy, una storia che per scoprirla dobbiamo fare un balzo indietro, fino agli inizi del secolo scorso. Un ritorno alle origini dei talenti più noti, emblema di eleganza e lusso che da sempre distingue e identifica come unici i capi pensati e prodotti nel nostro Paese.