Continua l’espansione globale di Philipp Plein, in arrivo il Grand Park Skyline a Tirana

Fonte: Carmine Rotondaro Philipp Plein

l marchio Philipp Plein, noto per il suo stile audace e innovativo, continua la sua ascesa nel settore dell’ospitalità. Dopo l’inaugurazione del primo The Plein Hotel a Milano appena tre mesi fa, il brand si prepara a sbarcare all’estero con un accordo esclusivo siglato con la società immobiliare albanese X One, guidata da Ylli Ujka e Cesk Ivanaj.

Il progetto prevede la realizzazione del Grand Park Skyline, un imponente complesso situato nella centralissima Rruga Adem Jashari, destinato a ridefinire lo skyline di Tirana. Questa partnership punta a integrare lusso, moda e intrattenimento, trasformando la capitale albanese in una destinazione esclusiva.

Un’esperienza di lusso firmata Philipp Plein

Le torri del Grand Park Skyline, progettate dall’architetto di fama internazionale Valerio Olgiati, ospiteranno un Plein Hotel con almeno 150 stanze e 100 serviced apartments, pensati per una clientela esigente e sofisticata. All’interno del complesso saranno presenti un grande locale Philipp’s, un raffinato ristorante giapponese Sukaru Ba e un esclusivo beach club chiamato Crystal Beach.

Ogni dettaglio del progetto rifletterà la brand identity del marchio, con un design unico e un’offerta di servizi che rispecchierà il lusso e lo stile caratteristico di Philipp Plein. L’interior design sarà curato personalmente dal fashion designer bavarese e dal suo team di architetti, per garantire un’esperienza impeccabile e coerente con i valori del brand.

Il futuro del lusso a Tirana

Questo ambizioso progetto non solo rappresenta un passo significativo per l’espansione internazionale del marchio, ma consolida anche la posizione di X One come leader nell’ospitalità di lusso in Albania. Secondo Carmine Rotondaro, business advisor di Philipp Plein, il modello sviluppato con questa collaborazione è pensato per essere scalabile ed esportabile in altre città e paesi del mondo.

I lavori di costruzione dureranno circa 5 anni, con l’inaugurazione del complesso prevista per il 2030. Con questa espansione, Philipp Plein dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, portando il suo stile inconfondibile su scala globale.

Carmine Rotondaro, Business Advisor del Gruppo Plein che ha negoziato l’accordo per conto del Gruppo Plein, ha dichiarato: «Per il Gruppo Plein questo accordo relativo ad un immobile così eccezionale rappresenta un’ulteriore pietra miliare nel cammino di crescita e sviluppo del marchio Philipp Plein e delle sue insegne di ospitalità, intrattenimento e ristorazione. È sempre un grande privilegio contribuire ad una collaborazione di così alto livello su un immobile che è destinato a diventare uno dei landmark di un’intera nazione e cultura. Sono certo che il risultato di questa collaborazione rappresenterà un modello scalabile ed esportabile in altre città e paesi del mondo»

«Siamo molto lieti che per un immobile così unico nell’intero panorama europeo siano stati scelti il marchio Philipp Plein ed i nostri format di ospitalità, intrattenimento e ristorazione. – ha commentato Philipp Plein, stilista ed amministratore delegato del Gruppo Plein – Si tratta per noi di un grande riconoscimento del nostro brand equity e della notorietà e prestigio che il nostro marchio può vantare presso il pubblico di questo tipo di stabilimenti. Siamo certi che la collaborazione fra il nostro team e quelli di X One ci consentirà di creare degli spazi unici e delle atmosfere straordinarie e che il livello di servizio offerto porterà il prestigio del nostro marchio in una nuova dimensione di servizio e di relazione con il cliente. Non vediamo l’ora di iniziare e di infondere tutta l’esclusività del nostro brand e del nostro stile negli spazi straordinario del Grand Park Skyline. Sono molto grato al mio business advisor Carmine Rotondaro per aver ideato, strutturato e negoziato in esclusiva questa partnership e per le grandi energie da lui profuse per addivenire alla sua rapida definizione».